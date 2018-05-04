Соединения морской пехоты ТОФ на Камчатке и в Приморье полностью укомплектованы новыми БТР-82А

Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с программой перевооружения на новые образцы современной боевой техники полностью укомплектованы новыми бронетранспортёрами БТР-82А.

На Камчатке морские пехотинцы в апреле успешно завершили тестирование новых боевых машин на полигоне Родыгина и приступили к массовому приёму и освоению современных БТР. Ранее в соединении приняли на вооружение танки Т-80БВ.

В Приморье после прохождения курсов теоретической подготовки экипажи БТР-82А на полигоне Бамбурово отработали вождение техники на автодроме и провели комплекс стрельб по мишеням.

Новые бронетранспортёры впервые пройдут в составе механизированных колон на парадах Победы во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

В подразделениях береговых войск ТОФ уже начался процесс передачи бронетранспортеров предыдущего поколения БТР-80 на базы хранения техники.