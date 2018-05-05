Десять МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве
«МиГ-31 — ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал Борисов телеканалу «Звезда».
«Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом», — добавил Борисов.
Ракеты «Кинжал» могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе
05.05.1818:24:45
05.05.1818:54:57
05.05.1819:17:16
05.05.1819:27:30 Это да. Похож, очень похож. Какая у «Кинжала» точность? Значение, источник?
05.05.1819:09:40