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Армия и Флот

Десять МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве

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Десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«МиГ-31 — ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал Борисов телеканалу «Звезда».

«Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом», — добавил Борисов.

Ракеты «Кинжал» могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе

  •  © cdn3.img.ria.ru

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https://ria.ru/defense_safety/20180505/1519956972.html?referrer_block=index_main_2

армия и флот
  • Нет аватара NeoGeography
    05.05.1818:24:45

    Очень похоже на русский SRAM.

    #1032814
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      05.05.1818:54:57

      Переведите пожалуйста на Русский, а то мы не местные,приезжие из дальних уголков

      так сказать.   

      #1032825
      • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
        05.05.1819:17:16

        Видимо, человек имеет в виду американскую баллистическую ракету Boeing AGM-69 SRAM. Вот только американская ракета снята с вооружения еще в 1993, и уступает «Кинжалу» на порядок во всем (дальность 160 км против более 2000 км, скорость 3,5 М против 10 М, точность около 400 м — неутешительный показатель).

        #1032832
        • Нет аватара NeoGeography
          05.05.1819:27:30

          американская ракета снята с вооружения еще в 1993
          Это да. Похож, очень похож. Какая у «Кинжала» точность? Значение, источник?

          #1032835
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    05.05.1819:09:40

    Россия реализует концепцию мгновенного глобального удара, о чем Пентагон мечтает уже 15 лет. Десятки таких МиГов с комплексами «Кинжал» в различных ключевых точках планеты будут иметь стратегическое значение для российской армии, радикально изменив геополитической баланс мира.

    Отредактировано: Руслан Алатарцев~19:18 05.05.18
    #1032829
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