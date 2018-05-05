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Экспорт

Бразилия выкупила русские медицинские изотопы на 5 лет вперёд

Росатом и ядерное агентство Бразилии подписали 5-летний договор о поставках медицинских радиоизотопов в дополнение к существующим еженедельным покупкам русского молибдена-99 и йода-131. Теперь к ним добавились лютеций-177, иттрий-90, кобальт-57, иридий-192, германий-68 и галлий-68.

Все они — жизненно-важные радио-изотопы для ядерной и протонной медицины. Бразилия покупает русские изотопы с 2015 г, причём йод-131 для выявления рака щитовидки поставлялся исключительно из России.

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http://www.world-nuclear-news.org/C-Russia-and-Brazil-extend-cooperation-in-nuclear-medicine-27121701.html

Бразилия, радиоизотоп, Росатом
  • shigorin shigorin
    05.05.1823:07:39

    Название элемента Y по-русски всё же с двумя «т» пишется, поправил.

    #1032902
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