Бразилия выкупила русские медицинские изотопы на 5 лет вперёд

Росатом и ядерное агентство Бразилии подписали 5-летний договор о поставках медицинских радиоизотопов в дополнение к существующим еженедельным покупкам русского молибдена-99 и йода-131. Теперь к ним добавились лютеций-177, иттрий-90, кобальт-57, иридий-192, германий-68 и галлий-68.

Все они — жизненно-важные радио-изотопы для ядерной и протонной медицины. Бразилия покупает русские изотопы с 2015 г, причём йод-131 для выявления рака щитовидки поставлялся исключительно из России.