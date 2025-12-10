ЕвроХим успешно завершил строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на новой флотационной установке на заводе Salitre в Бразилии. Спустя месяц эксплуатации на рабочей среде установка уже продемонстрировала многообещающие результаты и получила положительные отзывы от производственного блока, в чьих руках сегодня находится отладка режима эксплуатации и увеличение извлечения полезных минералов.

Строительство флотационной установки выполнено в рамках проекта Scavenger, направленного на повышение коэффициента извлечения полезного компонента на стадии обогащения фосфатного сырья. Он реализован объединённой командой российских и бразильских специалистов. Пусконаладочные работы велись параллельно с завершением монтажных работ, что позволило оптимизировать сроки и соблюсти директивный график по вводу объекта в эксплуатацию.

Фосфатный комплекс ЕвроХима в бразильском городе Серра-ду-Салитри (штат Минас-Жерайс) был введён в эксплуатацию весной 2024 года.

Предприятие является современным интегрированным производством фосфорных удобрений, объединяющим всю производственную цепочку — от добычи фосфатного сырья до выпуска гранулированных удобрений.

«Пуск нового производства — это не просто старт линии, это момент, когда идеи становятся делом, а будущее начинает работать уже сегодня, создавая возможности для роста и уверенности в завтрашнем дне», — отметил Ринат Богданов, руководитель департамента развития фосфорной группы удобрений ЕвроХима.

Флотация — ключевой процесс обогащения полезных ископаемых. Он позволяет отделять частицы ценного минерала от пустой породы. В пульпу — то есть в смесь измельчённой руды с водой — подаётся воздух и специальные реагенты, благодаря чему пузырьки воздуха «прилипают» к частицам фосфата и поднимают их на поверхность. Полученный концентрат содержит больше фосфора и используется для производства удобрений.

«Проект представляет собой значительный шаг вперёд в эффективности обогащения, повышая объёмы производства. Запуск флотационной установки усиливает стратегию максимизации ценности минерального сырья, повышая конкурентоспособность комплекса Серра-ду-Салитри, и знаменует важную операционную веху для компании», — заявил Вагнер Коста, директор по производству горно-обогатительной части завода Salitre.

В свою очередь руководитель проекта Иван Галушков рассказал, что в рамках подготовки пуска флотационной установки была построена новая дорожная инфраструктура, узел дозирования реагентов и высоковольтная подстанция.

«Это был сложный проект — всё спроектировано и построено с нуля. Команда столкнулась с рядом вызовов, однако каждый из них стал возможностью для передовых инженерных решений, внедрения инноваций и роста наших компетенций», — отметил он.

Благодаря установке Scavenger процент извлечения руды на фабрике увеличится. Это значит, что предприятие сможет производить больше продукции из того же объёма сырья, снижая себестоимость и повышая ресурсную эффективность.