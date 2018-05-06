Парад в честь 100 летия ЮВО в Ростове-на-Дону

5 мая в Ростове отмечали 100 летие Южного военного округа. В честь этого грандиозного события состоялись множество праздничных мероприятий, в числе которых был и парад катеров ВМФ и пролет авиации ЮВО.





© Фото из открытых источников

Парад проходил на набережной Ростова и собрал большое количество ростовчан и гостей города, вызывав огромный интерес. Хорошо, что открыли новый парк на левом брегу, и многие наблюдали парад оттуда, иначе было бы вообще не протолкнуться. Люди заняли все точки, на обоих берегах Дона, откуда только возможно было наблюдать парад.

Первым прошел патрульный катер проекта 03160 «Раптор» Черноморского Флота России. Вооружен модулем «Управа-Корд» состоящий из пулемёта «КПВТ» калибра 14,5 мм, гиростабилизируемого оптико-электронного модуля (ГОЭМ) и системы управления огнём. БДМ «Управа-Корд» способен обнаруживать цели на фоне помех, просчитывать траекторию движения цели и корректировать огонь с учётом поправки на внешние факторы.

По бортам имеется два пулемёта «Печенег» калибра 7,62 мм.



Патрульный катер «Раптор» проекта 03160

© Фото из открытых источников

Следом прошел рейдовый тральщик проекта 10750, шифр «Сапфир» Каспийской флотилии. Предназначен для противоминной защиты, поиска, траления и уничтожение мин в прибрежных районах, в районах морских баз, рассредоточенного базирования на глубинах не более 80 метров.



Рейдовый тральщик проекта 10750

© Фото из открытых источников

Артиллерийский катер проекта 1204 «Шмель» Каспийской флотилии. Главное орудие это 76-мм танковая пушка Д-56ТС в башне плавающего танка ПТ-76Б. Так же катер вооружен ракетной установкой БМ-14-17 с боекомплектом 34 неуправляемых ракеты. В качестве зенитного вооружения на корме расположена спаренная АУ 2М-3М. Катера строились В 1967 — 1972 годах.



Артиллерийский катер АК-248 проекта 1204 «Шмель»

© Фото из открытых источников

Десантный катер проекта 11770"Серна" Черноморского флота. Предназначены для высадки на необорудованный берег военной техники общей массой до 45 тонн (1 основной боевой танк или 2 БМП/БТР), или до 92 человек десанта с вооружением.



Десантный катер проекта 11770 "Серна"

© Фото из открытых источников

Рейдовый водолазный катерпроекта 23040 Каспийской флотилии. Катера предназначены для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов, поисковых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора, тушения пожаров на кораблях, судах, плавучих и береговых объектах, а также для откачки воды и выдачи электропитания на аварийное судно.



Рейдовый водолазный катер РВК-933

© Фото из открытых источников

Рейдовый буксир проекта проект 705б Каспийской флотилии. Способен развивать скорость до 12 узлов в час, предназначен для буксировки кораблей и судов в прибрежных морских районах, снятия их с мели, выполнения кантовочных и швартовных операций.



Рейдовый буксир РБ-410

© Фото из открытых источников

После парада кораблей, прошел еще и пролет авиации, но там все стандартно, в небе Ростовчане увидели Су-27, Су-25, Су-34, Су-30, Ту-134, самолеты транспортной авиации, вертолеты Ка-52, Ми-26, Ми-28Н и другие.

А теперь немного критики. Конечно, подобное событие происходит не часто нашем городе и вызвало очень большой интерес, и особенно у детей. Но организовано все было ужасно. Я уже говорил, что могли бы показать хоть что-то серьезное, понимаю что это сопряжено с определенными сложностями прохода под мостами, но и событие такое раз в 100 лет, могли бы выделить хотя бы МРК. Но это пол беды.

Набережная Ростова по своей площади не предназначена для подобных событий. И хорошо, что открыта набережная на левом берегу, а набережная на правом продлена, но основные события развернулись именно напротив старой набережной, и люди просто не помещались. Можно было бы смонтировать трибуны, или перенести событие на левый берег, где построена огромная набережная. Люди вынуждены были залазить на памятники, кучи щебня, облепили все склоны, в том числе рискуя своим здоровьем.





© Фото из открытых источников

И второе — это минимум информации. Я стоял и комментировал какие катера и самолеты мы видим для сына, после чего меня окружающие благодарили за интересный рассказ :). А почему организаторы не могли установить динамики и комментировать происходящее?

Парад был задержан на 2 часа, и никого об этом не уведомили, люди ходили и спрашивали друг у друга, что происходит и почему не начинается парад.

Я уж молчу про то, что на правой части набережной было негде купить даже простой воды, а на левой части к единичным кафешками с дикими ценами стояли огромные очереди.

Все это конечно сильно испортило впечатление от события, но все равно спасибо организаторам за эту первую, пусть и не совсем удачную, но попытку. На ошибках учатся, и надеюсь будет еще повод эти ошибки исправить!