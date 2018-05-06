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Видеоблог

Мощный и надежный. Опубликованы кадры испытаний комплекса «Уран-9»

Телеканал Звезда опубликовал на YouTube видео, на котором запечатлены фрагменты испытаний боевых многофункциональных комплексов «Уран-9″.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hiwBXXUPWE0

В видеоролике показана работа наземного беспилотника в различных погодных и географических условиях. Робототехнический комплекс выполняет множество боевых задач: преодолевает препятствия, стреляет по заданным целям, защищает военные объекты.""Уран-9″ - это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Он был создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника», — говорится в комментарии к видео.

  •  © topwar.ru

Двенадцатитонный радиоуправляемая машина оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».

Напомним, кроме ударной версии, предприятие «766 УПТК» создало на аналогичной базе робота-сапера «Уран-6» и робота-пожарного «Уран-14». Боевая техника этого семейства была задействована в Сирии, в том числе при разминировании освобожденной от террористов Пальмиры.

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https://topwar.ru/141064-moschnyy-i-nadezhnyy-opublikovany-kadry-ispytaniy-kompleksa-uran-9.html

БМК, видеоблог, Уран-9
  • Нет аватара hvt
    06.05.1823:24:15

    Не понятный робот. Брони не какой. Навешали старинное оружие, не понятно на что. 30 км/час максимальная скорость. Так трата денег. Хорошая цель для снайпера( в Сирии на Т-90, систему «штора» расстреливали снайпера). Высота 3100 мм против 2230 мм у Т-90.

    Отредактировано: hvt~23:48 06.05.18
    #1033126
    • CastedAway CastedAway
      07.05.1804:27:43

      Потешная игрушка, но и Петр Великий начинал с «потешних» полков.

      Так что можно найто кучу недостатков и обявить «распилом» а можно посмотреть на это немного по другому, ведь на нем отрабатываются достаточно интерестные технологие, которые можно поотом будет применять на обычных танках или другой техники. Например системы распознования целей и оценки их опасности (не утверждение, а мое скромное предположение).

      Плюс где-то видел сюжет о разработчиках — достаточно молодые ребята. Это же формирование школы, смена поколения разработчиков. Удачи им.

      #1033171
    • Vikont Vikont
      07.05.1805:01:01

      Почему плачешь?

      #1033173
    • Нет аватара brat_po_razumu
      07.05.1805:36:15

      Не понятный робот. Брони не какой.

      Да тебе и правила русского языка уровня начальной школы непонятны.

      Какой смысл объяснять тебе физику, стратегию УНИВЕРСИТЕТСКОГО уровня — если ты неспособен понять правила русского языка на уровне начальной школы?

      Изучи — тогда тебе будет понятно.

      #1033180
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