Мощный и надежный. Опубликованы кадры испытаний комплекса «Уран-9»

Телеканал Звезда опубликовал на YouTube видео, на котором запечатлены фрагменты испытаний боевых многофункциональных комплексов «Уран-9″.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hiwBXXUPWE0

В видеоролике показана работа наземного беспилотника в различных погодных и географических условиях. Робототехнический комплекс выполняет множество боевых задач: преодолевает препятствия, стреляет по заданным целям, защищает военные объекты.""Уран-9″ - это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Он был создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника», — говорится в комментарии к видео.

Двенадцатитонный радиоуправляемая машина оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».

Напомним, кроме ударной версии, предприятие «766 УПТК» создало на аналогичной базе робота-сапера «Уран-6» и робота-пожарного «Уран-14». Боевая техника этого семейства была задействована в Сирии, в том числе при разминировании освобожденной от террористов Пальмиры.