На Белорецком металлургическом комбинате запустили новую линию обработки катанки и проволоки

На Белорецком металлургическом комбинате запустили новую линию обработки катанки и проволокиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В цехе легированной проволоки № 11 Белорецкого металлургического комбината (БМК) введена в эксплуатацию новая линия обточки и шлифовки поверхности катанки и проволоки. Современное оборудование позволит значительно повысить качество продукции, используемой в машиностроении и автомобильной промышленности.
Новая линия улучшает качество поверхности катанки (заготовки для проволоки) и готовой проволоки из различных марок стали. Ее производительность достигает 3600 тонн в год в зависимости от сортамента. Автоматизированные процессы обработки повышают точность и эффективность производства, сообщает пресс-служба Мечел.
Обработанная на новой линии проволока применяется в машиностроении для изготовления ответственных деталей, а также в автомобильной отрасли — при производстве высокопрочных крепежных элементов и других компонентов.
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