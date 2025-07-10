На Белорецком металлургическом комбинате запустили новую линию обработки катанки и проволоки

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В цехе легированной проволоки № 11 Белорецкого металлургического комбината (БМК) введена в эксплуатацию новая линия обточки и шлифовки поверхности катанки и проволоки. Современное оборудование позволит значительно повысить качество продукции, используемой в машиностроении и автомобильной промышленности.

Новая линия улучшает качество поверхности катанки (заготовки для проволоки) и готовой проволоки из различных марок стали. Ее производительность достигает 3600 тонн в год в зависимости от сортамента. Автоматизированные процессы обработки повышают точность и эффективность производства, сообщает пресс-служба Мечел.

Обработанная на новой линии проволока применяется в машиностроении для изготовления ответственных деталей, а также в автомобильной отрасли — при производстве высокопрочных крепежных элементов и других компонентов.

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