Новый детский сад на 320 мест открылся в Московской области

7 мая в подмосковном Красногорске открылся новый детский сад «Золотой ключик», рассчитанный на 320 детей. Это самый крупный детский сад в Красногорском округе Подмосковья.

В детском саду оборудованы и готовы принять воспитанников музыкальный и спортивный залы, изостудия, два кабинета для дополнительных занятий, уголок ПДД, зимний сад. Также есть медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Будут работать различные кружки: рисования, ритмики, английского языка, технического творчества.

Генеральным подрядчиком являлось ООО «ВыборСтройМонтаж». Строительство и оборудование объекта обошлось в 287 млн. рублей.

Этим летом в Красногорске будут введены в строй еще два детских дошкольных учреждения — на Большой Комосмольской и на Лесной улицах.