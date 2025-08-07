Открыт новый детский сад в Копейске Челябинской области

© uralpress.ru

Шестого августа 2025 года состоялось открытие современного детского сада в Копейском городском округе (Челябинская область). Церемония состоялась в преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 10 августа.

На первом этаже оборудован современный пищеблок, медицинский блок с изолятором, помещение для персонала, на втором этаже — музыкальный и спортивные залы, административное помещение, на третьем этаже — кабинет заведующей и методический кабинет.

В детском саду есть пассажирский лифт, а также два технических лифта. В подвале здания оборудована прачечная.

В первом корпусе работает шесть групп, которые посещают 167 ребят (по состоянию на первое августа).

В новом корпусе готовы принять 120 ребят. Будут открыты шесть групп, у каждой предусмотрены раздевалка, комната для занятий игр и приема пищи, буфетная, спальня и санузел.

Новое трехэтажное здание детсада оборудовано по последнему слову техники: помещения групп — необходимой мебелью и игрушками, музыкальный и спортивный залы — соответствующим оборудованием.

В здании созданы условия для маломобильных групп населения. Смонтирована современная система безопасности и видеонаблюдения, противопожарная система.

Территория детсада благоустроена, для каждой группы оборудованы прогулочные участки.

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

https://uralpre...4d-5984107f955c

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈