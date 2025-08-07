Открыт новый детский сад в Копейске Челябинской области
Шестого августа 2025 года состоялось открытие современного детского сада в Копейском городском округе (Челябинская область). Церемония состоялась в преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 10 августа.
На первом этаже оборудован современный пищеблок, медицинский блок с изолятором, помещение для персонала, на втором этаже — музыкальный и спортивные залы, административное помещение, на третьем этаже — кабинет заведующей и методический кабинет.
В детском саду есть пассажирский лифт, а также два технических лифта. В подвале здания оборудована прачечная.
В первом корпусе работает шесть групп, которые посещают 167 ребят (по состоянию на первое августа).
В новом корпусе готовы принять 120 ребят. Будут открыты шесть групп, у каждой предусмотрены раздевалка, комната для занятий игр и приема пищи, буфетная, спальня и санузел.
Новое трехэтажное здание детсада оборудовано по последнему слову техники: помещения групп — необходимой мебелью и игрушками, музыкальный и спортивный залы — соответствующим оборудованием.
В здании созданы условия для маломобильных групп населения. Смонтирована современная система безопасности и видеонаблюдения, противопожарная система.
Территория детсада благоустроена, для каждой группы оборудованы прогулочные участки.
https://uralpre...4d-5984107f955c
