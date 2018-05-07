Cоздан промышленный кластер робототехники морского применения

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С 26 по 27 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась III Санкт-Петербургская международная конференция кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь». Организатором конференции выступил Центр кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Конференция является крупнейшим в России специализированным мероприятием по кластерному взаимодействию и ежегодно собирает более 500 участников, в числе которых представители исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня, бизнеса, академического сообщества, институтов развития и профессиональных объединений из России, Германии, Канады, Индии, Испании, Китая, Кореи, Тайваня, Финляндии.

27 апреля в ходе круглого стола «Развитие Арктики через реализацию кластерных проектов» прошло официальное подписание учредительных документов по формированию Промышленного кластера робототехники морского применения.

АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС» является активным участником Промышленного кластера морской робототехники, в состав которого также вошли: СПбГМТУ, «Мобильная группа — Скоростные катера», ООО «НПО «Морские роботизированные системы», ГК «Геоскан», ООО НПЦ «Штандарт», ЗАО «Телрос», MGBOT, ООО «Астрасофт Девелопмент», «Национальная водная компания», ЗАО «Акута» и Центр прототипирования «Технопарк СПб».

В рамках конференции также была организована выставка, где петербургские компании, входящие в различные кластеры, представляли свои разработки и выпускаемую продукцию. Промышленный кластер робототехники морского применения представил концепцию роботизированного мониторинга экологической и гидрологической обстановки береговой зоны. АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС» продемонстрировал модернизированный стенд-макет автономного необитаемого подводного аппарата с установленным на нем электрическим подводным манипулятором и подводный глайдер.