В медицинские и пожарные части ЗВО поступили новейшие образцы автомобильной техники



Санитарный автомобиль на базе КамАЗ-4350

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В соединения и воинские части Западного военного округа продолжает поступать новая автомобильная техника. Это специализированные автомобили различного назначения — всего более 50 модификаций «Уралов», КамАЗов, УАЗов-Патриот и др.

Комплектация ряда автомобилей расширена за счет установки средств локальной защиты, лебедок и коробок отбора мощности, предназначенных для подключения спецоборудования и агрегатов различного назначения.

Так, пожарные автоцистерны АЦ 6-40 размещены на базе полноприводного «Урала"-5557, отличающегося колесной формулой 6×6, широкими шинами с низким профилем, с регулируемой подкачкой.

Такая пожарная автоцистерна имеет пяти-шеститонную емкость для воды, бак для пены на 0,5 тонны, пожарный насос последней модификации.

Санитарный автомобиль на базе КамАЗ-43501 также имеет новое шасси с колесной базой 6×6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

Электронная начинка автомобилей обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного черного ящика, в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

От своих предшественников новые образцы автомобильной техники отличаются мощностью двигателя, большей грузоподъемностью, повышенной комфортабельностью.

Всё это позволяет увеличить тоннаж перевозимых грузов при сокращении времени выполнения задач. Увеличение грузоподъемности увеличилось благодаря применению композитных материалов повышенной прочности, из которых изготовлены внешние детали кабины.

Обновление парка машин более мощными и комфортными образцами нового автомобильного вооружения существенно влияет на качество и сроки выполнения военнослужащими задач по предназначению.