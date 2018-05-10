Парад в воздухе

Несколько красивых фото воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая 2018 года



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Истребители Су-30СМ из состава пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 из состава пилотажной группы «Стрижи». Москва, 09.05.2018