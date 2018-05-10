Парад в воздухе
Несколько красивых фото воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая 2018 года
Истребители Су-30СМ из состава пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 из состава пилотажной группы «Стрижи». Москва, 09.05.2018
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (название «Николай Кузнецов», бортовой номер «10 красный», регистрационный номер RF-94100, серийный номер 06-01) лидирует четверку дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Москва, 09.05.2018Пара модифицированных самолетов МиГ-31К — носителей ракетного комплекса «Кинжал» (красные бортовые номера «90» и «92»). Москва,
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