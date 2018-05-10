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Фотофакты

Парад в воздухе

Несколько красивых фото воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая 2018 года

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  •  © ic.pics.livejournal.com

Истребители Су-30СМ из состава пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 из состава пилотажной группы «Стрижи». Москва, 09.05.2018

  •  © russianplanes.net
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (название «Николай Кузнецов», бортовой номер «10 красный», регистрационный номер RF-94100, серийный номер 06-01) лидирует четверку дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Москва, 09.05.2018
  •  © russianplanes.net
Пара модифицированных самолетов МиГ-31К — носителей ракетного комплекса «Кинжал» (красные бортовые номера «90» и «92»). Москва, 09.05.2018 (с)

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https://bmpd.livejournal.com/3194296.html

Ту-160, Ту-22, Миг-31
  • Katamaran Katamaran
    10.05.1814:06:59

    режиссеру трансляции проезда наземной техники на телевидении делать нечего.

    #1034367
    • Нет аватара Юрген
      10.05.1814:27:35

      Это был какой-то звиздец — камера мечется как бешеная то на лица, то на гусеницы, то на асфальт, то еще куда. Ничего не разглядел.

      #1034369
      • Katamaran Katamaran
        10.05.1814:30:27

        когда камера показала ракурс подвески снизу, я себя рукой по лицу ударил. а про Кинжалы, которые мелькнули на 2 секунды…

        Отредактировано: Katamaran~14:32 10.05.18
        #1034370
        • Нет аватара Юрген
          10.05.1814:33:11

          Ну вот арктическую технику с роботами показали еще более-менее, С-400 и Панцири прям долго показывали, воздушная часть тоже ничего.

          А вот бронетехники я половины просто не разглядел.

          Отредактировано: Юрген~14:35 10.05.18
          #1034371
          • Katamaran Katamaran
            10.05.1814:35:03

            главная ошибка — слишком много показывали виды снизу.

            #1034373
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