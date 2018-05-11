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Энергетика и ТЭК

Установленная электрическая мощность Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» увеличена на 30 МВт

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На Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершена модернизация энергоблока № 4. Установленная электрическая мощность парогазовой установки возросла на 30 МВт и с 1 мая 2018 года составляет 450 МВт. Дополнительное увеличение подтверждено результатами аттестационных испытаний, ПГУ внесена в реестр фактических параметров генерирующего оборудования с установленной мощностью 450 МВт.

— Увеличение мощности энергоблока № 4 стало возможным благодаря слаженной работе инженеров и специалистов нашей компании, а также представителей подрядных организаций. В ближайшее время мы намерены пройти сертификацию для подтверждения готовности участия ПГУ в нормированном первичном регулировании частоты с повышенной мощностью 450 МВт, — отметил заместитель генерального директора по производству — главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев.

Помимо этого, на станции проведены испытания оборудования блока ПГУ для снятия межсезонных ограничений.

Череповецкая ГРЭС — крупнейшая электростанция Вологодской области, с установленной мощностью 1080 МВт, является филиалом ПАО «ОГК-2». В состав филиала входят: три энергоблока 1-й очереди общей мощностью 630 мегаватт (топливо — уголь, природный газ), построенные в 1970-е годы, и 2-я очередь — парогазовый энергоблок мощностью 450 мегаватт, введенный в эксплуатацию в ноябре 2014 г.

ПАО «ОГК-2» — ведущая компания тепловой генерации в составе 11 электростанции суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт.

В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

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http://www.ogk2.ru/rus/press/news/index.php?NEWS_ID=27261

Череповецкая ГРЭС, ОГК-2
  • Нет аватара made_in_USSR
    11.05.1820:16:28

    К сожалению, обычно ничего хорошего в увеличении установленной мощности нет, т.к. проводится это «увеличение» большей частью «на бумаге», без замены и/или соответствующей модернизации всего оборудования технологической цепочки. Сначала покупатели электроэнергии — «сетевики» заманивают генерирующие компании, предлагая оплачивать им дополнительную установленную «на бумаге» мощность, которая фактически не используется и якобы никогда и не понадобится. И действительно, поначалу доплачивают за якобы имеющийся резерв. А потом, через несколько лет забываются старые обещания про ненужность этой доп. мощности, меняются люди, и из оборудования начинают выжимать «все соки» сверх параметров, заложенных в исходном проекте, что приводит к повышенной аварийности. Подобная бредовая схема с липовым «повышением установленной мощности», провоцируемым сетевыми компаниями, применяется во многих странах, не только в РФ.

    #1034711
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