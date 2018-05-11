Строительство М11: 2 этап, обход Солнечногорска и Клина, май 2018 года

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1. Пересечение М10 «Россия» и платной автомагистрали М11 перед Солнечногорском. На одной части путепровода ведутся работы по бетонной плите проезжей части, на второй части завершены работы по установке балок пролётных строений. Бросаются в глаза работы по переустройству съезда с М11 на М10 в сторону Санкт-Петербурга. Скорее всего переустройство ведётся для освобождения места для строительства «внутреннего листа клевера», по которому будут двигаться автомобили с М10 на М11 при движении в сторону Санкт-Петербурга.

2. Путепровод на пересечении с высокоскоростной железной дорогой Санкт-Петербург — Москва. В этом месте поезда «Сапсан» следуют со скоростью 200 км/ч. «Ласточки» идут медленее, их максимальная скорость 160 км/ч. Строители согласовывают свои работы с железнодорожниками и работают во время специально выделенных «окон».

3. Пункт взимания платежей первого этапа М11, который открыли ещё в 2014 году. Сейчас все автомобили, следующие по М11, проезжают через пункт оплаты и выезжают на бесплатную М10 «Россия». После открытия второго этапа водители смогут продолжить движение прямо, через путепровод на М10 и в сторону обхода Солнечногорска.

4. В сентябре прошлого года на месте этого путепровода ещё ничего не было. Тогда только начали работы по обустройству первых буронабивных свай.

5. На большей части автомагистрали уже уложен асфальт. Ведутся работы по установке опор освещения, обустройству фундаментов шумозащитных экранов, строительству путепроводов и пунктов взимания платежей.

6. Строительство моста через реку Истра. На переднем плане обустройство фундаментов под шумозащитные экраны и ёмкости для локальных очистных сооружений.

7. Строительство путепровода на пересечении с Пятницким шоссе под Солнечногорском. В этом месте также ведётся строительство выхода с автомагистрали и пункта взимания платы. Как и на других этапах, очаги минимальной готовности находятся в районе больших мостов и развязок с пунктами взимания платы.

8. Сразу за съездом у Пятницкого шоссе начинается длинный и однообразный участок, на котором практически везде уложен асфальт и установлены опоры освещения.

9. Мост через реку Полишня в районе деревни Ожогино.

10. На пересечении с московским большим кольцом (А108) ведётся строительство третьего пункта взимания платы. (Здесь была панорама. К сожалению, в она не вставляется.)

Всего их будет шесть:

На пересечении с М10 перед Солнечногорском;

На пересечении с Пятницким шоссе (46К-011) под Солнечногорском;

На пересечении с А108 под Клином;

На съезде к М10 в районе деревни Ямуга под Клином;

На пересечении с дорогой Мокшино — Новозавидовский;

На пересечении с М10 в районе деревни Эммаус.

11. Пересечение А108 и автомагистрали М11. Один путепровод расположен на пересечении с главным ходом автомагистрали, второй — на выезде от пункта взимания платы.

12. Выход с автомагистрали М11 к пункту взимания платежей.

13. Участок платной автомагистрали М11 между Солнечногорском и Клином.

15. Участок платной автомагистрали М11 между Солнечногорском и Клином.

16. Строительство путепровода на пересечении подъездной дороги от М11 к М10 «Россия». После завершения работ по пролётным строениям можно будет вернуть движение на основной ход М10 и приступить к строительству насыпи. Ни о каком июне речи здесь идти не может.

17. Участок автомагистрали между Клином и мостом через реку Шоша в высокой степени готовности. Практически все искусственные сооружения в теле автомагистрали готовы, асфальт уложен, опоры освещения установлены, фундаменты под шумозащитные экраны построены. Осталось положить асфальт по оси автомагистрали, установить отбойные ограждения, фонари, шумозащитные экраны и нанести разметку.

18. Строительных работ на этом участке не ведётся.

19. На некоторых участках шумозащитные экраны уже смонтированы.

20. Путепровод на пересечении с технологическим проездом пока оставлен без внимания строителей.

21. На некоторых участках уже установлено ограждение, препятствующее попаданию диких животных на автомагистраль.

22. Больше всего вопросов возникает на пересечении с дорогой Мокшино — Новозавидовский. Там будет пункт взимания платежей, но по нему пока никаких работ не ведётся. Это, скорее всего, значит, что движение в этом году до этого ПВП открыто не будет. Таким образом, получается, что с ветерком проехать можно будет только до деревни Ямуга под Клином.

23. Путепровод на выходе с М11 к ПВП на пересечении с дорогой Мокшино — Новозавидовский.

24. Одним из объектов, сдерживающих полное открытие второго этапа, стал мост через реку Шоша в Тверской области.

24. На мосту завершена надвижка пролётных строений, но в проектное положение они пока не приведены.

25, После приведения пролётных строений в проектное положение строители начнут работы по обустройству бетонной плиты проезжей части. Процесс это технологически небыстрый, поэтому форсировать процесс строительства не получится.

После этого ещё необходимо будет выполнить работы по гидроизоляции, установке ограждений, освещения, обустройству переходных плит, асфальтированию, нанесению разметки и тому подобное.