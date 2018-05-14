Новый аппарат SPEX REXT в линейке прочистных машин, выпускаемых предприятием «СПИКОМЭНЕРГО»



Аппарат для прочистки канализации SPEX REXT

© spe.su

Проектно-производственное предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» приступило к серийному выпуску компактных аппаратов механической прочистки барабанного типа с электроприводом серии SPEX REXT .

Аппарат механической очистки труб барабанного типа с электроприводом серии «REXT» предназначен для очистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов. Незаменим при пробивке засоров и очистке труб от жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. Линейка аппаратов серии «REXT» позволяет производить прочистку труб диаметром от 40 до 150 мм. Машина поставляется на компактной удобной тележке с колесами для удобства маневрирования и транспортировки. Аппарат для прочистки труб серии «REXT» является незаменимым ручным инструментом сантехника.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3jb3DboHjF0

В отличии от других российских «производителей», собирающих аппараты из китайских запчастей, наша техника спроектирована и изготавливается проектно-производственным предприятием «СПИКОМЭНЕРГО» в России (г. Барнаул) из 100% комплектующих собственного производства. Благодаря этому техника имеет низкую цену и высокую надежность, что делает аппараты привлекательными для профессионалов !

В качестве рабочей спирали мы используем тросы «СПЕКСИКОР» (SPEXICORE), производимые нашим предприятием на основе многожильного стального каната, обвитого закаленной стальной патентированной пружинной проволокой. Спирали данного вида обладают непревзойденной прочностью, устойчивостью к перекручиванию и оптимальной упругостью. На сменные спирали «SPEXICORE» серии «SN» в качестве рабочего инструмента устанавливаются сменные насадки «SPEX» , которые также производятся нашим предприятием.



Аппарат SPEX REXT вид спереди

© spe.su



Аппарат SPEX REXT вид сбоку

© spe.su



Аппарат SPEX REXT вид сзади

© spe.su

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ СЕРИИ «REXT»

Аппарат «REXT» спроектирован и изготовлен предприятием «СПИКОМЭНЕРГО» с учетом 100%-го использования в производстве отечественных материалов, благодаря чему имеет ряд конструктивных особенностей:

1. Мощный стальной профильный каркас из трубы квадратного сечения 30×30мм.

2. Закрытый фирменный стальной барабан с внутренним барабаном.

3. В узлах установлены качественные подшипники российского производства.

4. Мощный электрический двигатель 370 Вт обеспечивает необходимую мощность для вращения спирали.

5. Компактные размеры и разборная ручка каркаса — для удобства транспортировки в багажнике любого автомобиля.

6. Крепления для намотки шнура расположены сзади «под рукой» во избежание возникновения перегибов кабеля питания.

7. Пневматическая ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы.

8. Качественное крепление ножной педали на кронштейне рамы.

9. Прочный металлический кожух с логотипом производителя защищает ремень вращения двигателя.

10. На пластине крепления двигателя располагается устройство натяжения приводного ремня барабана.

11. Специальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей.

12. Колеса диаметром 125мм из литой резины для удобства передвижения.

13. Быстрая и легкая замена спиралей разного диаметра и длины в барабане.

14. Мощный зажим спирали.

15. Использование усиленных спиралей «SPEXICORE» со стальным сердечником с буравом на конце либо с прочистными сменными насадками.

16. Вырезанные лазерной резкой фирменные полосы «SPEX» с наименованием модели приварены к раме.

17. Качественное полимерное износостойкое покрытие рамы и барабана аппарата выполнено в цветовой гамме предприятия-производителя «СПИКОМЭНЕРГО».



Описание узлов прочистного аппарата SPEX REXT

© spe.su



Прочистной аппарат REXT (узел подачи спирали)

© spe.su



Прочистной аппарат REXT (узел крепления пневматической педали)

© spe.su



Прочистной аппарат REXT (винт натяжения приводного ремня барабана)

© spe.su

Более подробная информация о комплектациях аппарата представлена на официальном сайте производителя: spe.su/rext.htm