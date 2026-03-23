В марте 2026 года заработало первое в России производство изофорона. Пилотную установку, позволяющую снизить на 10% долю импорта этого востребованного в промышленности продукта органического синтеза, запустили на заводе «Омский каучук». Ранее весь изофорон поступал в нашу страну из-за границы.

Что такое изофорон? Это продукт органического синтеза, получаемый из ацетона; он применяется в лакокрасочной промышленности, при производстве клеев, пестицидов, растворителей для целлюлозы и полимеров, а также в других химических производствах, — работает как супер-растворитель. Он умеет растворять то, с чем не справляются обычные растворители — особенно различные смолы и полимеры. По составу это это органическое соединение с формулой C9H14O, представляющее собой бесцветную или светло-желтую прозрачную жидкость с характерным мятным или камфорным запахом. Представляет собой циклический кетон (3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он).

Сколько этого продукта нужно в России? По информации специалистов предприятия, первая пилотная установка по выпуску изофорона в Омске имеет мощность 150 тонн в год. До ее ввода в строй Россия ввозила до 1700 тонн готового продукта зарубежного производства. Планируется, что в перспективе можно будет масштабировать выпуск изофорона на «Омском каучуке» до 2000 тонн в год и полностью уйти от импорта.

Что кроме изофорона будут выпускать на новой площадке в Омске? Запуск является первым этапом более масштабного проекта по развитию органического синтеза на том же предприятии. В рамках следующего этапа на заводе планируется освоение выпуска метилизобутилкетона, диацетонового спирта и мезитилоксида.