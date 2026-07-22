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1 день назад 6086
МАЯК Производство

В России начали производство новой серии 12-тонных башенных кранов МАЯК

© кб-маяк.рф

Компания «МАЯК» приступила к производству новой серии башенных кранов грузоподъёмностью 12 тонн. Ключевые элементы машины разработаны российским конструкторским бюро с учётом отечественных стандартов, доступного сортамента металла и практических требований российских строительных компаний.

Речь идёт не о косметической адаптации готовой импортной модели. Российские специалисты спроектировали основную поворотную часть крана: консоль, стрелу, грузовую каретку, крюковую подвеску, кабину, систему управления и безопасности.

Проект реализуется без финансирования со стороны государственных фондов и институтов развития. Компания вкладывает собственные средства и стремится максимально задействовать российских инженеров, конструкторов, производителей металлоконструкций и комплектующих.

Совместимость с действующим в стране парком башенных кранов

Новый кран на первом этапе будет совместим с распространёнными в России башенными системами L68 и L69.

Такое решение принято не случайно. Секции этих типоразмеров уже используются многими строительными и арендными компаниями. У владельцев техники сформированы запасы башенных секций, отработаны схемы транспортировки, монтажа и перебазировки.

Совместимость позволит заказчикам постепенно обновлять парк без полной замены существующей инфраструктуры.

Одновременно инженеры «МАЯК» разрабатывают собственную секцию башни. В дальнейшем заказчики смогут выбирать между привычной системой, новым российским решением и различными переходными элементами.

Российский металл и контроль производства

Металлоконструкции крана проектируются под отечественный сортамент металлопроката. При изготовлении особое внимание уделяется расчётам усталостной прочности, качеству сварных соединений, геометрии конструкций и антикоррозионной защите.

Для башенного крана эти параметры имеют принципиальное значение. Машина многократно проходит монтажи и демонтажи, работает под ветровыми и динамическими нагрузками, эксплуатируется при перепадах температуры, осадках и высокой запылённости.

Отдельно проработана опорно-поворотная часть. Для её изготовления применяется сталь с хромомолибденовыми добавками. Этот узел воспринимает основные нагрузки при вращении крана и напрямую влияет на ресурс, плавность работы и безопасность машины.

Кабина собственной разработки

Для новой серии создана российская кабина машиниста. При её проектировании учитывались обзорность, эргономика рабочего места и удобство обслуживания электрооборудования.

Шкаф управления размещён внутри кабины. Это защищает электронные компоненты от осадков и перепадов температуры, а также упрощает работу наладчиков и сервисных инженеров.

Система управления спроектирована так, чтобы диагностика и обслуживание крана не превращались в отдельный инженерный квест с многоступенчатой перепиской с зарубежным заводом.

Производитель рядом с заказчиком

Разработчики подчёркивают, что главная задача проекта заключается не только в локализации производства отдельных узлов.

Башенный кран эксплуатируется десятилетиями, многократно перевозится между объектами и требует постоянной технической поддержки. Поэтому для владельца важны не только грузоподъёмность и цена покупки, но и наличие документации, запасных частей, консультаций по монтажу, наладке и дальнейшей эксплуатации.

Производство и инженерный центр «МАЯК» находятся в России. Заказчик может напрямую обсудить комплектацию, посетить предприятие, познакомиться с конструкторами и получить техническую поддержку без длинной цепочки посредников.

Для строительных и арендных компаний

Новый 12-тонный кран ориентирован как на строительные организации, приобретающие технику для собственных объектов, так и на компании, работающие на рынке аренды башенных кранов.

Для арендного бизнеса особенно важны ремонтопригодность, доступность комплектующих и совместимость с существующим парком секций. Для строительных компаний — предсказуемость эксплуатации, техническая поддержка и возможность прямого взаимодействия с производителем.

Владельцы кранов на секциях L68 и L69 смогут использовать уже имеющуюся материальную базу и постепенно включать технику МАЯК в действующий парк.

© кб-маяк.рф

Первые краны можно будет испытать в Санкт-Петербурге

Первые машины новой серии готовятся к испытаниям. В сентябре компания планирует провести в Санкт-Петербурге тест-драйв 12-тонного башенного крана для потенциальных заказчиков и технических специалистов.

Посетители смогут увидеть кран в работе, осмотреть металлоконструкции, кабину, систему управления и опорно-поворотную часть, а также напрямую задать вопросы разработчикам.

Создатели проекта подчёркивают: российский башенный кран должен быть не лозунгом и не выставочным образцом, а полноценным инженерным продуктом, за производство, обслуживание и дальнейшую эксплуатацию которого есть кому отвечать в России.

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Источник: кб-маяк.рф

Комментарии 8

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  • Badassgoliath Badassgoliath22.07.26 14:49:06

    До сих пор не пойму, почему крановщик обязательно должен сидеть на верхотуре. Разместить там пару камер, и на каретке одну, вертикально вниз направленную, чтобы точно контролировать её. А самому сидеть внизу, за монитором. Никуда карабкаться не надо. Это на изображённом кране кабина относительно не высоко. А бывают ведь и куда выше. Пока туда залезешь и слезешь — куча времени пройдёт. И ни о каком экстренном спуске даже и речи быть не может.

    #1319628
    • Нет аватара МАЯК22.07.26 15:23:32

      Сейчас как раз многие работают над этим. Оператор сидит не в кабине, а в теплом удобном помещении. Обставленный большими экранами. В Москве пилотный проект тестируетсмя

      #1319633
      • Владимир Козлов Владимир Козлов22.07.26 18:57:52

        Уж простите, но не нужно придумывать проблемы, а надо их решать. Оператор должен сидеть в тёплой и удобной _кабине_, вот и весь секрет)))

        #1319642
      • Владимир Козлов Владимир Козлов22.07.26 19:15:55

        Да и в общем случае, современные веяния чтобы было везде безопасно не обязательно верное направление развития как по мне. То что сделало из обезьяны человека это ответственность, и если её исключать из трудовой деятельности то не стоит удивляться деградации общества в целом. К сожалению если человек не чувствует ответственность напрямую, а только опосредованно, сидя за экраном, то проблемы не за горами. Но это сложные темы для обсуждений, тут много граней и подходов.

        #1319643
        • shigorin shigorin23.07.26 00:18:42

          Вот только те, кто рассказывали Вам (и нам) про «человека из обезьяны» -- либо целенаправленно лгали, либо транслировали такую же лапшу; почитайте проф. Алтухова.
          Ответственность создаёт взрослого из ребёнка, это да.

          #1319657
          • Нет аватара DimaY23.07.26 02:11:52

            Мне думается, что суть происхождения человека сродни сути света, а именно дуализм. С одной стороны свету присущи свой свойства волны,с другой стороны корпускулы, то есть частицы. И ведь есть объективные доказательства этой теории… Так же и человек, с одной стороны произошел от папы и мамы, с другой стороны от амебы. Оба утверждения имеют объективны доказательства.

            #1319660
  • shigorin shigorin23.07.26 00:19:24

    > посетить предприятие, познакомиться с конструкторами
    > и получить техническую поддержку без длинной цепочки посредников.
    Спасибо за труды и спасибо за рассказ -- а процитированное драгоценно, знаю не понаслышке.

    // отправлено с моего «Эльбрус-16С»

    Отредактировано: shigorin~00:19 23.07.26
    #1319658