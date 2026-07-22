1 день назад

1 день назад 6086

Компания «МАЯК» приступила к производству новой серии башенных кранов грузоподъёмностью 12 тонн. Ключевые элементы машины разработаны российским конструкторским бюро с учётом отечественных стандартов, доступного сортамента металла и практических требований российских строительных компаний.

Речь идёт не о косметической адаптации готовой импортной модели. Российские специалисты спроектировали основную поворотную часть крана: консоль, стрелу, грузовую каретку, крюковую подвеску, кабину, систему управления и безопасности.

Проект реализуется без финансирования со стороны государственных фондов и институтов развития. Компания вкладывает собственные средства и стремится максимально задействовать российских инженеров, конструкторов, производителей металлоконструкций и комплектующих.

Совместимость с действующим в стране парком башенных кранов

Новый кран на первом этапе будет совместим с распространёнными в России башенными системами L68 и L69.

Такое решение принято не случайно. Секции этих типоразмеров уже используются многими строительными и арендными компаниями. У владельцев техники сформированы запасы башенных секций, отработаны схемы транспортировки, монтажа и перебазировки.

Совместимость позволит заказчикам постепенно обновлять парк без полной замены существующей инфраструктуры.

Одновременно инженеры «МАЯК» разрабатывают собственную секцию башни. В дальнейшем заказчики смогут выбирать между привычной системой, новым российским решением и различными переходными элементами.

Российский металл и контроль производства

Металлоконструкции крана проектируются под отечественный сортамент металлопроката. При изготовлении особое внимание уделяется расчётам усталостной прочности, качеству сварных соединений, геометрии конструкций и антикоррозионной защите.

Для башенного крана эти параметры имеют принципиальное значение. Машина многократно проходит монтажи и демонтажи, работает под ветровыми и динамическими нагрузками, эксплуатируется при перепадах температуры, осадках и высокой запылённости.

Отдельно проработана опорно-поворотная часть. Для её изготовления применяется сталь с хромомолибденовыми добавками. Этот узел воспринимает основные нагрузки при вращении крана и напрямую влияет на ресурс, плавность работы и безопасность машины.

Кабина собственной разработки

Для новой серии создана российская кабина машиниста. При её проектировании учитывались обзорность, эргономика рабочего места и удобство обслуживания электрооборудования.

Шкаф управления размещён внутри кабины. Это защищает электронные компоненты от осадков и перепадов температуры, а также упрощает работу наладчиков и сервисных инженеров.

Система управления спроектирована так, чтобы диагностика и обслуживание крана не превращались в отдельный инженерный квест с многоступенчатой перепиской с зарубежным заводом.

Производитель рядом с заказчиком

Разработчики подчёркивают, что главная задача проекта заключается не только в локализации производства отдельных узлов.

Башенный кран эксплуатируется десятилетиями, многократно перевозится между объектами и требует постоянной технической поддержки. Поэтому для владельца важны не только грузоподъёмность и цена покупки, но и наличие документации, запасных частей, консультаций по монтажу, наладке и дальнейшей эксплуатации.

Производство и инженерный центр «МАЯК» находятся в России. Заказчик может напрямую обсудить комплектацию, посетить предприятие, познакомиться с конструкторами и получить техническую поддержку без длинной цепочки посредников.

Для строительных и арендных компаний

Новый 12-тонный кран ориентирован как на строительные организации, приобретающие технику для собственных объектов, так и на компании, работающие на рынке аренды башенных кранов.

Для арендного бизнеса особенно важны ремонтопригодность, доступность комплектующих и совместимость с существующим парком секций. Для строительных компаний — предсказуемость эксплуатации, техническая поддержка и возможность прямого взаимодействия с производителем.

Владельцы кранов на секциях L68 и L69 смогут использовать уже имеющуюся материальную базу и постепенно включать технику МАЯК в действующий парк.

Первые краны можно будет испытать в Санкт-Петербурге

Первые машины новой серии готовятся к испытаниям. В сентябре компания планирует провести в Санкт-Петербурге тест-драйв 12-тонного башенного крана для потенциальных заказчиков и технических специалистов.

Посетители смогут увидеть кран в работе, осмотреть металлоконструкции, кабину, систему управления и опорно-поворотную часть, а также напрямую задать вопросы разработчикам.

Создатели проекта подчёркивают: российский башенный кран должен быть не лозунгом и не выставочным образцом, а полноценным инженерным продуктом, за производство, обслуживание и дальнейшую эксплуатацию которого есть кому отвечать в России.