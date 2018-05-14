Ставропольский край увеличил посевы яровых культур

В хозяйствах региона полностью завершен сев яровых культур — засеяно 985 тыс. га, что почти на 20 тыс. га (на 3%) больше, чем в прошлом году.

Подсолнечник посеян на площади 285 тыс. гектаров, кукуруза — 188 тыс. гектаров, свекла — 35 тыс. гектаров.

Из посеянных в этом году 1922 тыс. га озимых культур взошло 100%, и 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. По состоянию на 10 мая на первое полугодие накопили свыше 143 тыс. тонн минеральных удобрений или 126% от потребности.

Ставропольский край вместе с Ростовской областью и Краснодарским краем входит в «большую тройку» ведущих производителей зерновых в России.

В 2017 году на Ставрополье собрали 9,3 млн. тонн зерна, что является абсолютным краевым рекордом.

Собственные потребности регион обеспечивает полностью. На экспорт было направлено около 5,5 млн тонн зерна. Основными странами-импортерами выступают Азербайджан, Армения, Грузия, Австрия, Латвия, Бельгия, Иран.