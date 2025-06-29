Новую свинотоварную ферму открыли в Кочубеевском округе Ставропольского края

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В хуторе Петровском Кочубеевского округа запущена в эксплуатацию новая свинотоварная ферма, рассчитанная на 18 тысяч голов животных.

После ввода в эксплуатацию новых мощностей комплекс будет способен содержать одновременно почти 35 тысяч голов, обеспечивая ежегодное производство до 5 тысяч тонн свинины.

Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей.

Выпуск продукции составляет до 15 тонн в сутки.

На территории фермы расположены 9 корпусов. Все они оснащены автоматизированными системами микроклимата, кормления, вентиляции и навозоудаления. С учетом ввода новых мощностей на предприятии дополнительно будет создано 70 рабочих мест.

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