В Новосибирской области заложен новый оптово-распределительный центр

17 мая состоялось торжественное мероприятие по закладке первого камня оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» в Новосибирской области.

Новосибирский ОРЦ мощностью 90 тыс. тонн единовременного хранения составят: мультитемпературный и морозильный склады; овощехранилище; павильон оптовой торговли; 2 зоны для продажи товара с фур (кросс-доки).

Инвестиции в первый этап строительства составят 8,2 млрд рублей, весь объект обойдется в сумму не менее 18 млрд рублей.

В настоящее время на объекте завершены земляные работы, ввод ОРЦ в эксплуатацию запланирован на I полугодие 2019 года.

ОРЦ будет удобен для консолидации и распределения продукции АПК как внутри региона, так и для поставок на большие расстояния, в том числе на экспорт, за счет формирования на базе объекта транспортных коридоров в направлении Китая, Средней Азии и Ближнего Востока.

Запуск оптово-распределительного центра даст импульс дальнейшему развитию сельского хозяйства не только в Новосибирской области, но и во всем Сибирском федеральном округе, благодаря удачному расположению на федеральной трассе М51 «Иртыш» вблизи железнодорожной ветки, соединяющей объект с Транссибом.

Помимо торговых, складских и производственных площадей концепция ОРЦ предусматривает наличие административного здания с офисами, гостиницы, а также ряда вспомогательных объектов: АЗС, станции технического обслуживания, КПП, парковка и другие.

В рамках ОРЦ будет функционировать единая электронная система учета сельхозпродукции, сбора и обработки заказов, что делает его самым высокотехнологичным объектом в сфере оптовой торговли региона.

Для строительства первого ОРЦ в Новосибирской области компания «РусАгроМаркет-Холдинг» привлекла льготный кредит Сбербанка России.