Продолжение испытаний летающей лаборатории Т-50-2 с двигателем «второго этапа»

Споттерские фотографии из Жуковского запечатлели продолжение там летных испытаний летающей лаборатории истребителя пятого поколения Т-50-2 (бортовой номер «052») с установленным одним опытным образцом создаваемого для ПАК ФА двигателя «второго этапа» — «изделие 30».

В летающую лабораторию был переоборудован второй летный опытный образец ПАК ФА самолет Т-50-2, на который вместо одного из двух двигателей «изделие 117» (левого) был установлен опытный образец двигателя «изделие 30». Первый полет модифицированного таким образом самолета т-50-2 с двигателем «изделие 30» состоялся в Жуковском 5 декабря 2017 года. Летные испытания данной летающей лаборатории с двигателем «изделие 30» были возобновлены в Жуковском в феврале 2018 года.