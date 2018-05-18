На Зарамагской ГЭС-1 начат монтаж первых элементов гидротурбин

На Зарамагской ГЭС-1, возводимой РусГидро на реке Ардон в Северной Осетии, начался важнейший этап установки гидротурбин: развернут монтаж их закладных частей — кожухов.

Строительство Зарамагской ГЭС-1 — это не только крупнейший инвестиционный проект на территории Северной Осетии и самая масштабная стройка в Северо-Кавказском регионе. В силу ряда технических решений Зарамагская ГЭС-1 является уникальной гидроэлектростанцией. Так, Зарамагская ГЭС-1 будет иметь самый протяжённый деривационный тоннель, аналогов которому в России нет. Его длина — 14 254 м. Проходка деривационного тоннеля была завершена в 2015 году. Помимо этого, Зарамагская ГЭС-1 станет самой высоконапорной в России (619 м), с самыми большими в нашей стране турбинами ковшового типа.

Ковшовые турбины отличаются от других гидротурбин тем, что рабочее колесо турбины не погружено в воду, а вращается под действием струй воды, бьющих из специальных сопел. Поэтому у ковшовых турбин отсутствуют такие элементы, как статор, спиральная камера, отсасывающая труба. Вместо них используется кожух, внутри которого размещаются рабочее колесо и сопла.

Как раз сегодня на Зарамагской ГЭС-1 монтируется нижний кожух гидротурбины. Этот элемент оборудования весом 30 тонн изготовлен на Балтийском заводе (г. Санкт-Петербург). После завершения монтажа кожух будет забетонирован и строители приступят к установке распределителя — системы трубопроводов, по которой вода будет поступать к соплам турбины. При выполнении монтажа закладных частей требуется высокая точность установки деталей. Заливка бетона проходит послойно, по полметра, для исключения деформаций.

После завершения монтажа и бетонирования кожухов и распределителей строители приступят к возведению машинного зала станции, а затем к монтажу сопел и рабочих колес гидротурбин.

Всего в здании Зарамагской ГЭС-1 будут установлены две турбины, мощностью по 171 МВт (общая мощность 342 МВт), выработка гидроэлектростанции составит 850 млн кВт·ч в год. Ввод Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет республики, что позитивно отразится на развитии региона, а также поднимет уровень энергобеспеченности региона с 20% до 70%.