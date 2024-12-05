В Магаданской области завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме.

© mashnews.ru

Все сооружения станции возведены в соответствии с проектными параметрами, завершены монтаж и испытания оборудования, а также наполнение водохранилища. Акт приемки энергообъекта в постоянную эксплуатацию был подписан приемочной комиссией.

Уникальный гидроэнергетический объект компании «РусГидро» построен в крайне сложных природных условиях: толщина вечной мерзлоты в районе ГЭС достигает 300 метров, а температура зимой опускается до минус 60 градусов.

Станция включает земляную плотину длиной 2 100 м и высотой 65 м, три бетонные плотины общей длиной 325 м и высотой 74 м, а также здание ГЭС с четырьмя гидроагрегатами мощностью 142,5 МВт каждый. Турбины и генераторы для Усть-Среднеканской ГЭС были произведены российской компанией «Силовые машины».

Ежегодно Усть-Среднеканская ГЭС будет вырабатывать в среднем 2,55 млрд кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Строительство станции значительно повысило надежность энергоснабжения в изолированной Магаданской энергосистеме и обеспечило электроэнергией новые производства, включая крупнейший золотодобывающий проект России — Наталкинский ГОК. В составе каскада ГЭС обеспечила судоходство на реке Колыма и сняла ограничения на работу Колымской ГЭС — самой крупной электростанции региона.

Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом «Ленгидропроект» в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, однако из-за нехватки финансирования работы велись медленно. В 2008 году, после передачи проекта компании РусГидро, строительство было значительно ускорено.

В 2011 году была перекрыта река Колыма. В 2013 году в эксплуатацию были введены первые два гидроагрегата мощностью 84 МВт каждый, оснащенные временными рабочими колесами и работающие на пониженном напоре.

В 2019 году был запущен третий гидроагрегат мощностью 142,5 МВт. В 2021 году временные рабочие колеса первых гидроагрегатов были заменены на штатные, что позволило увеличить мощность станции еще на 117 МВт. В 2022 году, после пуска последнего гидроагрегата, Усть-Среднеканская ГЭС достигла проектной мощности 570 МВт. Строительство электростанции осуществляла подконтрольная РусГидро компания — АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

В рамках реализации проекта РусГидро также построило в поселке Сеймчан Среднеканского района Магаданской области новый корпус районной больницы и Дом народного творчества и досуга. Для повышения рыбных запасов Колымы планируется строительство рыбоводного завода.

В январе 2017 года Усть-Среднеканской ГЭС было присвоено имя первого министра топлива и энергетики России, одного из создателей и первого руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Дьякова.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈