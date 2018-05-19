Новое здание железнодорожного вокзала появится в столице Хакасии, сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

«В Абакане началось строительство нового павильона железнодорожного вокзала. Он возводится с восточной стороны от действующего здания. В новом одноэтажном здании площадью 1,4 тыс. квадратных метров будут располагаться просторный зал ожидания, справочное бюро, помещение медицинского пункта и комната для пассажиров с детьми. Вокзал будет иметь отдельный выход на платформу. Здесь же появится досмотровая зона», — говорится в сообщении.

Для маломобильных пассажиров проектом предусмотрены пандусы, расширенные дверные проемы, специально оборудованные комнаты отдыха с туалетами, умывальниками и душевыми. Прилегающая пешеходная зона будет оснащена средствами тактильной, визуальной и звуковой информации.

Строительство планируется завершить в IV квартале 2018 года, подчеркивают в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В период проведения работ существующее здание вокзала будет функционировать в обычном режиме. По окончании строительства оба здания составят единый вокзальный комплекс станции Абакан. Новый вокзал возьмет на себя основные сервисные функции, — здесь пассажиры смогут с комфортом ожидать поезда, отсюда они будут отправляться в путешествие и прибывать в столицу Хакасии. В старом здании останутся кассовый зал и комнаты длительного отдыха. В дальнейшем на базе вокзального комплекса станции Абакан будет создан транспортно-пересадочный узел (ТПУ).