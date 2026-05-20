2 дня назад
Gelio Города и сёла России

Киевский вокзал — последний императорский и первый советский вокзал Москвы

Это один из самых красивых и сложных с инженерной точки зрения вокзалов столицы. Решение о его строительстве приняли в 1912 году, поэтому вся архитектура пропитана отсылками к столетию Бородинской битвы: от триумфальной арки на фасаде до скульптур орлов, венчающих башню.

Над проектом работали гении своего времени: само здание создал архитектор И. И. Рерберг, а грандиозный арочный дебаркадер — легендарный В. Г. Шухов. На башне вокзала сохранились оригинальные механические часы — одни из трёх крупнейших в Москве (и единственные на столичных вокзалах). Сегодня отсюда, как и век назад, уходят поезда в Санкт-Петербург, Брянск и на южные курорты.

1. Первый вокзал построили в 1899 году — это было деревянное одноэтажное здание, больше похожее на барак, чем на парадные железнодорожные ворота города. В 1912 году решили заменить деревянный вокзал капитальным строением. Строительство начали в 1914 году, основное здание закончили в 1918 году, но работы продолжались до начала 1920-х. Это один из немногих объектов, который начали строить ещё при императоре, а закончили — при СССР.

2. Высота башни с часами — более 50 метров, примерно уровень 16 этажа современного дома. Когда-то эта башня была самым высоким зданием в округе.

3. Поднимаются на башню пешком. До часового механизма — 172 ступеньки, до смотровой площадки — 237, примерно как до 13 этажа.

4. Часы на башне механические — их заводят вручную, поднимая груз весом более 100 кг. Диаметр циферблатов — 3 метра, длина большой стрелки 1,7 метра, маленькой — 1,2 метра, каждая весит около 8 кг. Часы идут с 1917 года и ни разу не останавливались. Все детали оригинальные — кроме троса, на котором поднимается и опускается груз. Производитель часов неизвестен.

5. 4 орла на башне говорят о силе Империи, которая готова к встрече неприятеля со всех сторон света.

6. Арочное перекрытие перрона до сих пор считают одним из самых значимых инженерных сооружений. Конструкция состоит из 31 арки, благодаря подвижным сочленениям, рёбра могут расширяться и сужаться при изменении температуры. Дебаркадер несколько раз ремонтировали, поэтому сейчас сохранилось только 4 оригинальных арки — их можно узнать по заклёпкам.

7. Площадь перед вокзалом расширили в 1935 году — чтобы подчеркнуть величие здания.

8. Киевский вокзал — одно из немногих мест Москвы, где в одном здании сошлись сразу две эпохи. Башенные часы идут без остановки более 100 лет, здание не раз реставрировали, но постарались сохранить оригинальные инженерные и архитектурные решения.

