Школьники из России завоевали девять призовых мест на научном конкурсе в США

Российские школьники завоевали сразу девять призовых мест на международном конкурсе научных достижений школьников Intel ISEF, который проходил в американском городе Питсбург.

«Российская команда заняла 9 призовых мест в различных номинациях от химии до робототехники. Конкурс Intel ISEF зачастую называют „Малой Нобелевской премией“ — более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами конкурса будучи школьниками», — говорится в сообщении Минобрнауки России.

Отмечается, что работы участников конкурса затрагивают важнейшие области жизнедеятельности человека, например поиск альтернативных источников энергии или лечение онкологических заболеваний, при этом более 30% участников конкурса в итоге получают патенты на свои изобретения.