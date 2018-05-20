Добавить статью
Образование

Школьники из России завоевали девять призовых мест на научном конкурсе в США

  •  © media.tvzvezda.ru

Российские школьники завоевали сразу девять призовых мест на международном конкурсе научных достижений школьников Intel ISEF, который проходил в американском городе Питсбург.

«Российская команда заняла 9 призовых мест в различных номинациях от химии до робототехники. Конкурс Intel ISEF зачастую называют „Малой Нобелевской премией“ — более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами конкурса будучи школьниками», — говорится в сообщении Минобрнауки России.

Отмечается, что работы участников конкурса затрагивают важнейшие области жизнедеятельности человека, например поиск альтернативных источников энергии или лечение онкологических заболеваний, при этом более 30% участников конкурса в итоге получают патенты на свои изобретения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201805201842-h0j7.htm

Образование
  • Нет аватара termometrix
    20.05.1819:35:04

    Есть куда расти.

    #1037688
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    20.05.1819:38:36

    Молодцы! Вот эти ребята и есть будущее России.

    Программа поддержки молодых талантов в России должна быть. Путин об этом говорил.

    #1037692
    • Нет аватара tumanov79
      20.05.1820:08:11

      Молодцы! Главное, чтобы потом не уехали работать в США и в Западную Европу. США мировой «пылесос» мозгов со всего мира…

      #1037698
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    20.05.1820:26:26

    Условия надо создавать на Родине — в России. Чтобы такая молодежь могла реализовать весь свой потенциал возможностей у себя дома, а не за границей.

    Это задача правительства и Путина в частности.

    Молодежь ведь создала перспективное вооружение, о котором говорил Путин.

    Талантам нужно создавать условия…мы ОБЯЗАНЫ создавать им условия.

    Таланты не валяются на улице, их еще найти надо…

    #1037701
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    20.05.1821:32:30

    По рейтингу лучшее образование в Европе/США, а на конкурсах из России всегда в числе призовых. Или рейтинги так себе, или конкурсы не те

    #1037708
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,