Завершено восстановление Мариупольского строительного профильного колледжа
В Донецкой Народной Республике завершено восстановление Мариупольского строительного профильного колледжа. Строители отремонтировали три учебных корпуса, а также здания столовой и спортивного зала.
Работы в корпусах «А», «Б» и «В» велись поэтапно с 2023 года, чтобы более 800 студентов могли продолжать учебу без остановки образовательного процесса.
Специалисты восстановили конструктив зданий, обновили кровлю и остекление, провели отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию. В пищеблоке, спортивном и актовом залах колледжа установлено современное технологическое оборудование.
