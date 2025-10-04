MAX
Завершено восстановление Мариупольского строительного профильного колледжа

© vk.com

В Донецкой Народной Республике завершено восстановление Мариупольского строительного профильного колледжа. Строители отремонтировали три учебных корпуса, а также здания столовой и спортивного зала.

Работы в корпусах «А», «Б» и «В» велись поэтапно с 2023 года, чтобы более 800 студентов могли продолжать учебу без остановки образовательного процесса.

© vk.com

Специалисты восстановили конструктив зданий, обновили кровлю и остекление, провели отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию. В пищеблоке, спортивном и актовом залах колледжа установлено современное технологическое оборудование.

© vk.com
© vk.com
© vk.com

Источник: vk.com

