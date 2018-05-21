По инициативе областной администрации и регионального отделения Союза машиностроителей России в Брянске начал работу первый в регионе промышленный парк. Он представляет собой комплекс площадью 20 тыс квадратных метров с готовыми производственными, офисными и складскими помещениями, расположенными в ранее путовавшем шестиэтажном корпусе, принадлежащем региональному правительству.

В создание первого регионльного промпарка было инвестировано около 800 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Почти половина от этой суммы была направлена на закупку современного, порой уникального, импортного металлообрабатывающего оборудования. На прецизионных установках сотрудники Центра коллективного пользования смогут по заявкам предприятий изготавливать для них сложнейшие узлы и детали по льготным ценам. Обработка различных материалов, изготовление пресс-форм, различных металлических конструкций на этом оборудовании значительно повысит качество и конкурентоспособность выпускаемых изделий. На оборудовании Центра можно выполнять следующие виды работ: токарная, фрезерная, электроэрозионная и шлифовальная обработка, термообработка, холодная штамповка, литье пластмасс под давлением и многие другие.

Основная цель создания промпарка — формирование инфраструктурного и технологического обеспечения инновационного развития малого и среднего бизнеса Брянской области. Это совместный проект, который объединяет работу ведущих предприятий региона в сферах радиоэлектроники, металлообработки и приборостроения, а также технических учебных заведений, инновационный малый и средний производственный бизнес, региональные органы власти.

Предприятиям и предпринимателям он предлагает производственные и офисные помещения по цене около 90 рублей в месяц за квадратный метр за первый год аренды. А с 1 июня Центр коллективного пользования промышленного парка начнёт принимать заказы от предприятий, работающих в области металлообработки и литья пластмасс. На полную же мощность промпарк должен заработать уже в августе этого года.

Работать в Центре будут около 30 человек — в основном, сотрудники ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» и выпускники БГТУ после прохождения обучения в современных специализированных классах, расположенных там же. 16 выпускников БГТУ уже трудятся в Центре коллективного пользования.