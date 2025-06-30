На БМЗ завершили сборку первого образца новейшего тепловоза ТЭ26.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Брянском машиностроительном заводе завершили сборку первого образца новейшего грузового магистрального односекционного тепловоза ТЭ26.
ТЭ26 — универсальный односекционный грузопассажирский магистральный тепловоз с двумя кабинами управления. Это новый для завода локомотив, который предназначен для вождения как грузовых, так и грузопассажирских, а также пассажирских поездов.
Конструкция нового локомотива существенно отличается от серийных тепловозов, которые производятся на БМЗ. Поэтому при разработке технологии сборки на заводе применяли цифровые технологии, в том числе 3Д-моделирование, что позволило отработать и оптимизировать технологические процессы с помощью компьютерной визуализации.
ТЭ26 призван в ближайшее десятилетие заменить эксплуатируемые на всей территории России тепловозы М62, 2М62 и 3М62 производства Луганского тепловозостроительного завода.
Локомотивы такого класса, как правило, водят хозяйственные поезда, которые перевозят одновременно грузы и людей на относительно небольшие расстояния.
Тепловоз оснащен отечественным дизельным двигателем 18-9 ДГМ-02 мощностью 2850 кВт с турбокомпрессором нового поколения.ТЭ26 способен выполнять широкий спектр грузовых работ (по системе многих единиц до 7100 тонн).
Заявленный срок службы локомотива — не менее 40 лет.
Тепловоз ТЭ26 разработан по заданию АО «УК"БМЗ» российскими конструкторами из компании «ТМХ-Инжиниринг». В его конструкции применяется максимально возможное число отечественных комплектующих, их доля оценивается более чем в 90%.
Сборка первого локомотива началась на БМЗ в ноябре 2024 года. В третьем квартале 2025 года тепловоз отправится на испытания.
В настоящее время на заводе ведется сборка второго тепловоза ТЭ26, ее планируется завершить в третьем квартале. Оба локомотива будут проходить приемочные и сертификационные испытания параллельно, что позволит сократить время, необходимое для их завершения.
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