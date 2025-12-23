MAX
Великоросс Модернизация

На БМЗ запустили уникальный роботизированный комплекс

Уникальный роботизированный комплекс, который позволяет ускорить сварочные работы ввели в эксплуатацию на Брянском машиностроительном заводе.

Аппарат работает по технологии гибридной лазерно-дуговой сварки, что позволяет значительно ускорить скорость обработки и повысить качество сварных соединений. Это уникальное для России оборудование, которое было установлено в рамках реализации проекта кластерной инвестиционной платформы при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Робот уже применяется при сварке балок рам тележек электровозов.

Источник: br-tvr.ru

Комментарии 1

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski23.12.25 20:10:14

    У сварки есть одна большая проблема — нужны высоквалифицированные сварщики, которых не хватает катастрофически. И роботизация решает эту проблему.

    Большое плюсище!!! Но и видно что роботизация производства в стране набирает силу.

