На БМЗ запустили уникальный роботизированный комплекс
Уникальный роботизированный комплекс, который позволяет ускорить сварочные работы ввели в эксплуатацию на Брянском машиностроительном заводе.
Аппарат работает по технологии гибридной лазерно-дуговой сварки, что позволяет значительно ускорить скорость обработки и повысить качество сварных соединений. Это уникальное для России оборудование, которое было установлено в рамках реализации проекта кластерной инвестиционной платформы при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Робот уже применяется при сварке балок рам тележек электровозов.
Комментарии 1