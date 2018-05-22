Производство полиэстеровой упаковочной ленты запустили в Костромской области

Костромской завод «ВолгаСтрап» (входит в группу компаний «Specta») запустил четвертую линию производства полиэстеровой упаковочной ленты. Новая линия вывела компанию в лидеры и сегодня она занимает 3 место (15 тысяч тонн в год) по производству полиэстеровой и стальной ленты в Европе. Благодаря новому производству, создано дополнительно 20 рабочих мест.

Сегодня сырьем для ПЭТ ленты служат использованные пластиковые бутылки, которых перерабатывается 1,5 миллиона в день. Для сравнения, костромичи выбрасывают ежедневно 300-400 тысяч таких бутылок. Так предприятие вносит свой вклад в экологию региона и страны в целом.

Сегодня полиэстеровая лента считается одним из самых современных и востребованных упаковочных материалов. Промышленные предприятия отказываются от старых способов упаковки в пользу полиэстеровой и стальной лент. В компании уже прогнозирует динамику роста потребления ПЭТ-ленты. Высокое качество упаковки отметили также в Российском союзе поставщиков металлопродукции.

История «ВолгаСтрап» началась 12 лет на­зад, ког­да фин­ская ком­па­ния «Спек­та» ре­шила вло­жить средс­тва в но­вое про­из­водс­тво. Это бы­ла ли­ния по вы­пус­ку вы­сокоп­рочной сталь­ной лен­ты. Об­слу­жива­ли ее тог­да все­го 6 че­ловек. Ин­вест­про­ект пред­по­лагал уве­личе­ние чис­леннос­ти до ста ра­бот­ни­ков, а ин­вести­ций до 600 мил­ли­онов руб­лей. Но ре­али­зация про­ек­та пе­решаг­ну­ла эти пла­ны. Сегодня цифры увеличились втрое. «Specta» вложила в костромской завод 2 миллиарда рублей. Вместо ста человек работают более 200.

За последний год «ВолгаСтрап» перечислил в бюджет Костромской области более 85 миллионов рублей. Инвестор планирует дальнейшее развитие производства. «Specta» готова вложить средства в строительство нового склада под продукцию и создать дополнительные рабочие места для костромичей.