Производство полиэстеровой упаковочной ленты запустили в Костромской области
Костромской завод «ВолгаСтрап» (входит в группу компаний «Specta») запустил четвертую линию производства полиэстеровой упаковочной ленты. Новая линия вывела компанию в лидеры и сегодня она занимает 3 место (15 тысяч тонн в год) по производству полиэстеровой и стальной ленты в Европе. Благодаря новому производству, создано дополнительно 20 рабочих мест.
Сегодня сырьем для ПЭТ ленты служат использованные пластиковые бутылки, которых перерабатывается 1,5 миллиона в день. Для сравнения, костромичи выбрасывают ежедневно 300-400 тысяч таких бутылок. Так предприятие вносит свой вклад в экологию региона и страны в целом.
Сегодня полиэстеровая лента считается одним из самых современных и востребованных упаковочных материалов. Промышленные предприятия отказываются от старых способов упаковки в пользу полиэстеровой и стальной лент. В компании уже прогнозирует динамику роста потребления ПЭТ-ленты. Высокое качество упаковки отметили также в Российском союзе поставщиков металлопродукции.
История «ВолгаСтрап» началась 12 лет назад, когда финская компания «Спекта» решила вложить средства в новое производство. Это была линия по выпуску высокопрочной стальной ленты. Обслуживали ее тогда всего 6 человек. Инвестпроект предполагал увеличение численности до ста работников, а инвестиций до 600 миллионов рублей. Но реализация проекта перешагнула эти планы. Сегодня цифры увеличились втрое. «Specta» вложила в костромской завод 2 миллиарда рублей. Вместо ста человек работают более 200.
За последний год «ВолгаСтрап» перечислил в бюджет Костромской области более 85 миллионов рублей. Инвестор планирует дальнейшее развитие производства. «Specta» готова вложить средства в строительство нового склада под продукцию и создать дополнительные рабочие места для костромичей.