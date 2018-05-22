В Самарской области заложена новая плантация садовой земляники под капельным орошением

На садоводческое предприятии «Сургутское» (ГК СИНКО) в Сергиевском районе прибыла фирменная рассада садовой земляники.

В 2017 году в садоводческом хозяйстве «Сургутское» на площади 10 га заложили первую плантацию клубники по технологии «Фриго». Эта голландская технология заготовки рассады, которую можно использовать круглогодично.

Вторую плантацию, площадью 7,3 га засаживают сейчас. На прошлой неделе там предварительно натянули пленку и заготовили лунки. Максимальный урожай эта ягода дает на второй и третий год плодоношения. В «Сургутском» прошлогодняя плантация даст урожай уже в первой половине июня, а новая — в августе, когда повсеместно клубника отойдет.

Пятилетний план развития предприятия до 2022 года предполагает производство садовой земляники под капельным орошением на площади 40 га. Аналогично будет развиваться и производство черной смородины.