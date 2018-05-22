Впервые запущено одновременно четыре МБР «Булава»

Подводная лодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре межконтинентальных баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает Северный флот.

«22 мая … „Юрий Долгорукий“ под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет „Булава“ из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северного флота.

Пресс-служба отметила, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики и надежность подводной лодки и корабельного ракетного комплекса «Булава». Стрельбу выполнили из подводного положения. Все задачи выполнены. Отмечается, что экипаж подлодки при подготовке к стрельбе и в процессе ее выполнения «продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку».

В пресс-службе подтвердили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта выполнена впервые.

В июне прошлого года с «Юрия Долгорукого» был осуществлен одиночный пуск МБР «Булава». С 2011 года испытательные пуски этой ракеты проводились только с этой субмарины. Одиночные пуски выполнялись в августе и октябре того года, а 28 декабря 2011-го был осуществлен залп двумя ракетами.

Отметим, что именно залповый пуск можно считать единственной по настоящему полноценной формой испытаний запуска ракет морского базирования — именно таким образом они предназначены для запуска в боевых условиях, но это требует специальной выучки и квалификации экипажа. В то же время такие испытания достаточно дорогостоящи, поэтому редки.



Борей на фоне Акулы

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Рекорд по залповому пуску принадлежит ВМФ СССР, который проводил учения «Бегемот» и «Бегемот-2» в Баренцевом море. Производился залповый последовательный пуск 16 МБР — всего боезапаса — с минимальными интервалами между ракетами с субмарины в подводном положении. В 1989 году первая операция закончилась неудачей, а в 1991 году запуск полного боекомплекта 16 МБР с борта АПЛ К-407 «Новомосковск» удался. Тогда были запущены две боевых Р-29РМ и 14 эквивалентных по баллистике ракет-макетов. Это военно-технический мировой рекорд.