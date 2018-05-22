Добавить статью
Армия и Флот

Впервые запущено одновременно четыре МБР «Булава»

  •  © vz.ru

Подводная лодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре межконтинентальных баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает Северный флот.

«22 мая … „Юрий Долгорукий“ под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет „Булава“ из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северного флота.

  •  © fb.ru

Пресс-служба отметила, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики и надежность подводной лодки и корабельного ракетного комплекса «Булава». Стрельбу выполнили из подводного положения. Все задачи выполнены. Отмечается, что экипаж подлодки при подготовке к стрельбе и в процессе ее выполнения «продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку».

  •  © cs5.pikabu.ru

В пресс-службе подтвердили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта выполнена впервые.

В июне прошлого года с «Юрия Долгорукого» был осуществлен одиночный пуск МБР «Булава». С 2011 года испытательные пуски этой ракеты проводились только с этой субмарины. Одиночные пуски выполнялись в августе и октябре того года, а 28 декабря 2011-го был осуществлен залп двумя ракетами.

Отметим, что именно залповый пуск можно считать единственной по настоящему полноценной формой испытаний запуска ракет морского базирования — именно таким образом они предназначены для запуска в боевых условиях, но это требует специальной выучки и квалификации экипажа. В то же время такие испытания достаточно дорогостоящи, поэтому редки.

  • Борей на фоне Акулы
  • Борей на фоне Акулы
  •  © placepic.ru

Рекорд по залповому пуску принадлежит ВМФ СССР, который проводил учения «Бегемот» и «Бегемот-2» в Баренцевом море. Производился залповый последовательный пуск 16 МБР — всего боезапаса — с минимальными интервалами между ракетами с субмарины в подводном положении. В 1989 году первая операция закончилась неудачей, а в 1991 году запуск полного боекомплекта 16 МБР с борта АПЛ К-407 «Новомосковск» удался. Тогда были запущены две боевых Р-29РМ и 14 эквивалентных по баллистике ракет-макетов. Это военно-технический мировой рекорд.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://vz.ru/news/2018/5/22/924012.html

Флот, ВМФ, МБР Булава
  • Вова-Н Вова-Н
    22.05.1820:42:23

    Сегодня появилась пока не подтвержденная информация — Проект АПЛ «Борей-Б» закрыт постройка подводных лодок проекта «Борей-Б» производиться не будет, вместо них на «Севмаше» после 2023 года заложат еще шесть субмарин проекта «Борей-А"

    То есть Борей-Б оказался не покарману. Но главное не это, а то что с 2023 года начнут строительство ещё одной серии Бореев и таким образом мы выйдем на максимально возможные по СНВ-2 14 ракетоносцев.

    #1038344
    • Katamaran Katamaran
      22.05.1821:39:36

      снв-2 не доживет до того времени

      #1038367
      • Вова-Н Вова-Н
        22.05.1821:43:52

        Но у мериканов то на сегодня 14 ракетоносцев, а у нас 11 с четвертью (Донской несёт всего 1 одну ракету)

        У Китая уже штук 5 и ещё строят.

        Отредактировано: Вова-Н~21:51 22.05.18
        #1038371
    • Нет аватара PhotonInside
      22.05.1822:18:18

      Скорее всего это перекликается с анонсом проекта Хаски и предыдущими разговорами о унификации АПЛ 5 поколения (баллистические и крылатые ракеты).

      #1038387
  • Нет аватара burovik
    22.05.1821:15:53

                

    #1038354
  • Katamaran Katamaran
    22.05.1821:37:04

    просьба теги нормальные сделать, а то статью не найти через поисковик.

    #1038365
    • Вова-Н Вова-Н
      22.05.1821:42:14

      Не понял проблемы? Стоит же: «Флот, ВМФ, МБР Булава»

      #1038369
  • Нет аватара Сергей К.
    22.05.1821:52:18

             

    #1038376
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,