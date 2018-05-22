Первый промышленный плодовый сад заложен на Урале

Cтуденты факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ посадят на Урале более 30 тысяч саженцев яблони.

Планируется, что это будет первый в нашем регионе промышленный плодовый сад, коллекция которого будет включать в себя около 30 зимостойких сортов яблонь, а также груши, сливы, жимолости, малины, вишни и смородины. Все саженцы — селекции уральских ученых, в частности, широко известного в России селекционера Леонида Андрияновича Котова, который и по сей день трудится на Свердловской селекционной станции садоводства.

К первой части по закладке первого в регионе промышленного плодового сада — около 6400 деревьев — студенты уже приступили. Они выкапывают подвои, правильным образом готовят их к транспортировке и высаживают по интенсивной технологии в Каслинском районе Челябинской области — месте будущего сада. Эти работы студенты завершат к началу июня. Вторую часть — порядка 25 тысяч саженцев — студенты посадят осенью этого года.

Сегодня под плодовый сад в Челябинской области отведено 105 га земли. В планах увеличить эту цифру в 7 раз и к 2020 году построить фруктохранилище с РГС (регулируемой газовой средой).

70% собранного урожая будет реализовываться в уральских магазинах, а оставшаяся часть пойдет на переработку: заморозку и компоты.

«Мы очень долго искали землю, исходя из экологических показателей, подбирали сорта и даже проводили тестовую закладку сада на площади 1 га. Мы вложили в этот проект 86 млн рублей и уверены в успехе нашего дела. Потому что сегодня в России дефицит местных фруктов, а между тем плоды уральских яблонь обладают повышенным содержанием витаминов по сравнению с южными сортами. В какой-то степени наш будущий сад можно назвать лечебным. И, к слову сказать, его урожай расписан на 3 года вперед», — Ольга Сегаль, директор по маркетингу КФХ ИП Филиппов.