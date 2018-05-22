Новое полиграфическое оборудование запущено в Красноярске

Красноярская типография Sitall запустила в эксплуатацию печатную машину Heidelberg Speedmaster XL 75-4 Anicolor. Это уже вторая машина данного поколения, приобретенная предприятием. Оборудование позволило снизить конечную стоимость продукции для заказчика благодаря экономичности, а также позволило запустить новое направление: печать полноцветных книг малыми тиражами. Книжный сегмент сейчас очень востребован. И если раньше издание книги небольшим тиражом было очень дорого из-за особенностей технологического производства, то сейчас можно печатать тираж от 100 штук.

Инвестиции в запуск нового оборудования составили более 70 млн рублей.

Преимущество данного комплекса в его высокой степени автоматизации. Машина сама регулирует плотность нанесения краски, обеспечивая высочайшую точность совмещения цветов. На 20% меньше потребляет электричества. Еще одно преимущество — значительное, до 90%, снижение макулатурных отходов, которые остаются при подборе цвета. Обычно для подбора цвета нужно прогнать несколько сотен листов, на этой машине уже 5-15 лист — тиражный