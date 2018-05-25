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Города и сёла России

Новая парковая зона открыта в Краснодаре

  •  © krd.ru

В Краснодаре на территории университета МВД состоялось открытие парка имени 300-летия полиции России. Площадь парка составляет 18 га, на которой было высажено более 10 тыс. деревьев и кустарников. На территории расположены 10 фонтанов, благоустроена набережная вокруг специально зарыбленного водоема. В прке установили детские городки, современный спортивный комплекс с футбольным полем и стадионом на 500 мест, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками длиной 400 м, а также комплекс сооружений для занятий силовой эстафетой. Парк могут посетить все желающие.

  •  © krd.ru
  •  © krd.ru
  •  © krd.ru
  •  © krd.ru
  •  © krd.ru
  •  © krd.ru
  •  © krd.ru
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http://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_25052018_094037.html

Краснодарский край, парк
  • Нет аватара gik
    25.05.1813:07:04

    Дорожки без бордюров. Белые столбы с черными скамейками. Может все-таки не новый, а обновленный?

    #1039320
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