Новая парковая зона открыта в Краснодаре

В Краснодаре на территории университета МВД состоялось открытие парка имени 300-летия полиции России. Площадь парка составляет 18 га, на которой было высажено более 10 тыс. деревьев и кустарников. На территории расположены 10 фонтанов, благоустроена набережная вокруг специально зарыбленного водоема. В прке установили детские городки, современный спортивный комплекс с футбольным полем и стадионом на 500 мест, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками длиной 400 м, а также комплекс сооружений для занятий силовой эстафетой. Парк могут посетить все желающие.