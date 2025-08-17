На обходе Адлера запущено движение по реконструированному путепроводу
29 июля открыто движения по реконструированному путепроводу на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна.
Путепровод входит в состав будущей развязки у восточного портала обхода Адлера, который в дальнейшем станет частью магистрали от трассы М-4 «Дон» до Сочи.
На расширенном до двух полос путепроводе открыто движение в обе стороны: в Красную Поляну и аэропорт Сочи. Скорость на данном участке ограничена Правилами дорожного движения до 60 км/ч.
В ходе реконструкции путепровода специалисты выполнили большой объём работ. С помощью приращения металлических консолей по обеим сторонам существующая эстакада была расширена до 13,5 м.
Окончание реконструкции путепровода и запуск движения автомобилей по нему позволят приступить к главной задаче — подготовке и бурению автомобильных тоннелей от улицы Ивановской до Кудепсты.
Протяженность обхода Адлера составит около 10 км. В сентябре 2024 года были одобрены первый и второй этапы строительства дороги, а в начале 2025-го — четвертый. Получить положительное заключение на третий этап работ планируют в этом году. Именно третий этап включает в себя устройство двух параллельных тоннелей.
Строящийся объект войдет в состав будущей платной дороги-дублера «Джубга — Сочи» (от М-4 «Дон»), длина которой составит 130 км. Ожидается, что дублер сократит время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов.
https://arch-sochi.ru/2025/07/zapushheno-dvizhenie-po-puteprovodu-v-sostave-budushhego-obhoda-adlera/?ysclid=meeqr1mf5n272576070
