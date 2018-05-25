На заводе «Сибкабель» освоен выпуск неизолированных Z-проводов для высоковольтных воздушных линий

На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) освоен выпуск новых неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи. Для их изготовления берётся не традиционная круглая проволока, а проволока Z-образной формы. Ее в свою очередь получают при волочении (протягивании) проволоки через волоки с фигурными отверстиями. Семь круглых и 30 профилированных Z-образных проволок скручивают в провод таким образом, чтобы не было зазоров.

Для запуска производства новой продукции была проведена модернизация волочильной машины Niehoff и крутильной машины Cabale. На них установили дополнительные элементы, не дающие проволоке переворачиваться в процессе волочения и позволяющие фиксировать ее в нужном положении при скручивании.

Разработка новой конструкции началась в 2017 году. На данный момент цех № 3 АО «Сибкабель» выпустил опытную партию. По предварительным расчетам, предприятие может производить до 14 км Z-проводов в сутки.

До 2012 года Z-провода производились только за рубежом. «Сибкабель» — один из немногих заводов в России, освоивший их выпуск.

«В отличие от проводов из обычной круглой проволоки Z-провода более компактны — при том же сечении у них меньший диаметр (примерно на 10%) и хорошая пропускная способность. Кроме того, Z-провода меньше провисают, поэтому при их монтаже опоры воздушных линий можно устанавливать на больших расстояниях друг от друга. Новые изделия менее подвержены вибрации при ветре, и за счет этого снижаются механические нагрузки на опоры. Еще одно важное преимущество — в конструкции Z-провода практически отсутствуют зазоры — это исключает проникновение влаги, которая приводит к образованию коррозии и наледи. От коррозии их дополнительно защищает высокотемпературная смазка», — пояснил ведущий инженер-технолог АО «Сибкабель» Роман Хабаров.

«Особенно эффективно использование Z-проводов при проектировании и строительстве высоковольтных линий (ВЛ), когда возникают проблемы с расстановкой опор. Например, если ВЛ проходят в районах плотной застройки, в природоохранных зонах, на пути природных преград (реки, горы и т. д. ). Такие препятствия требуют значительно увеличить длину пролетов. С Z-проводами эта проблема вполне решаема», — отметил Роман Хабаров.

«Применение проводов нового поколения повышает надежность электросетей, обеспечивает бесперебойность энергоснабжения, способствует сокращению потерь и увеличению пропускной способности модернизируемых и вновь строящихся высоковольтных ВЛ. Для нашего предприятия — это еще один шаг вперед, теперь мы сможем удовлетворить потребности очень важного сектора энергетики в качественном проводе», — сообщил директор АО «Сибкабель» Алексей Кочетков.