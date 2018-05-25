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Производство

На площадке АО «МТЛ» в Подмосковье начат выпуск локализованных компьютерных томографов

  • Optima CT660
  • Optima CT660
  •  © innova.uz

GE локализовала производство инновационного компьютерного томографа семейства Revolution на площадке АО «МТЛ» в городском округе Люберцы Московской области. Теперь в России, как и на производствах GE Healthcare по всему миру, налажен выпуск новейшей модели томографов семейства Revolution — Revolution EVO.

Revolution EVO — современная система компьютерной томографии, не имеющая российских аналогов в соответствующем сегменте, рассчитана на работу с широким спектром клинических задач: от рутинной рентгенодиагностики до исследования сложных травм и кардиологических заболеваний. Она сочетает инновационные решения томографов нового поколения и все преимущества предыдущих с моделей, включая модификацию 128-срезовой модели Optima CT660, оснащенной современным алгоритмом интеллектуальной коррекции движения коронарных артерий.

В Revolution EVO реализована передовая система визуализации, позволившая увеличить пространственное разрешение диагностических изображений и гарантировать их высокую четкость, необходимую для распознавания мельчайших деталей анатомических структур размером до 0,28 мм. Благодаря этому решению уже сегодня Revolution EVO создает новые стандарты надежности и эффективности диагностики. Значительное улучшение качества визуализации также способствует расширению спектра клинических применений Revolution EVO и, в перспективе, усовершенствованию стратегии лечения самых разных пациентов.

Благодаря интегрированной системе сбора данных детектора HiLight Clarity уровень электронного шума снижен до 20% по сравнению с технологией предыдущего поколения, что способствует повышению однородности изображений и устранению артефактов.

Технология итеративной реконструкции нового поколения ASiR-V позволяет Revolution EVO в два раза снизить дозу облучения (до 82%) при сохранении максимально высокого качества визуализации.

Дополнительная возможность дистанционного сервиса Revolution EVO представляет собой инновационную систему удаленного мониторинга рентгеновской трубки, которая позволяет заблаговременно предотвращать неполадки и регулировать необходимость плановой замены ключевого компонента томографа, помогая значительно сократить время простоя оборудования.

Планируется, что первое оборудование поступит в российские клиники уже в июле 2018 года.

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https://www.mtl.ru/presscenter/news/ge-lokalizovala-proizvodstvo-innovatsionnogo-kompyuternogo-tomografa-semeistva-revolution-na-ploschadke-ao-mtl-v-podmoskove/

Московская область, медицинская техника
  • Комментарий удален
  • Нет аватара termometrix
    25.05.1818:33:34

    Есть и российские аналоги,но они МРТ преимущественно,ПЭТ в разбаработке,однофотонный гамма томограф по-видимому разработан и поставлен,надо их производить тоже,даже экспортировать.

    Вот например :

    НИИТФА

     https://sdelanounas.ru/blogs/77935/ 

    А это томограф ФИАНа

    ©Видео с youtube.com

    А также томографы компании НПФ «Аз» и Юнитом тоже наши.

    Отредактировано: termometrix~18:58 25.05.18
    #1039445
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