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Армия и Флот

Новое подразделение РХБ защиты на Алтае вооружили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек»

  •  © sweet211.ru

Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, которое формируется на территории Алтайского края, получило на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Передача ротного комплекса из трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке сегодня, 26 мая.

Экипажи, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что вновь сформированное подразделение РХБ защиты приступит к выполнению задач по предназначению в составе 41-й общевойсковой армии с 1 июня.

ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12177546@egNews

Министерство обороны, ЦВО, РХБ, ТОС-1А Солнцепек
  • Akimich Akimich
    26.05.1815:19:15

    А зачем химзащите огнеметы? Карантин тотальный устраивать?

    #1039642
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