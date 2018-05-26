Новый плавательный бассейн открыт в Челябинской области

Завод «Апатит» (входит в группу ФосАгро) открыл в Челябинске плавательный бассейн для сотрудников компании. Комплекс соответствует современным спортивным стандартам: в бассейне пять дорожек длиной 25 метров, максимальная глубина — 2 метра. Благодаря новым технологиям строители уложились в рекордные сроки — бассейн возвели за год с небольшим.

«Система водоподготовки улучшена: здесь есть не только переливной, но и грязевой лоток — это очень удобно в эксплуатации, поскольку грязь не попадает в бассейн, не копится на дорожках. Мы использовали специальный пластик, чтобы уйти от плиточных работ, это сэкономило время строительства. Также это покрытие хорошо моется, на нем не растет грибок. Еще одна особенность — навесная чаша бассейна, в подвале можно увидеть ее снизу, это облегчает эксплуатацию». — рассказал представитель компании.

«Наша социальная сфера активно развивается — совсем недавно открыли бассейн на базе отдыха „Сосновка“, теперь открываем бассейн для сотрудников и их семей. Уверен, что он никогда не будет пустовать, плавание — один из самых любимых видов спорта наших работников. Это не последний бассейн, который мы подарим горожанам: в химико-технологическом колледже строится еще один бассейн», — продолжил собеседник.