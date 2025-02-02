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Kотенко Cергей 02 февраля 2025, 10:06 1078 Агропром и пищевая промышленность

В Вологодской области за год ввели в оборот 10 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель

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 © gorodche.ru

В прошедшем году впервые в регионе в оборот были введены 10,2 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель.

«Ввод сельхозземель имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности вологжан, земли должны работать», — прокомментировали сообщение в Администрации Вологодской области.

Муниципалитеты — лидеры по вводу сельхозземель: Междуреченский, Харовский, Кирилловский, Бабаевский, Кичменгско-Городецкий.

В план изъятия у недобросовестных собственников включили 10,1 тыс. га сельхозземель. Эти участки используются с нарушением действующего законодательства. Их планируется передать заинтересованным товаропроизводителям.

В 2025 году план ввода новых сельхозземель составляет — 11 тысяч гектаров.

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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/re...-v-vologodskoy-oblasti-v-2025-godu/

сельское хозяйство, Вологодская область
  • 0
    Нет аватара termometrix
    02.02.2510:16:11

    В прошедшем году впервые в регионе в оборот были введены 10,2 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель.

    Больше надо.Это лучшая страховка от непогоды.

    #1296345
  • Нет аватара ieo71
    02.02.2521:52:03

    Отъем у одних и передача другим, «заинтересованным» производителям- звучит достаточно опасно с коррупционной точки зрения.

    Отредактировано: ieo71~21:53 02.02.25
    #1296375
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      02.02.2521:57:27

      Звучит опасно. Но делается эффективно. По закону и открыто.

      И эти работы продолжатся. Не хочешь работать — отдай землю тому, кто хочет работать на ней.

      Несогласные могут обращаться в суд. Там разберутся.

      Отредактировано: Kотенко Cергей~21:59 02.02.25
      #1296377
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