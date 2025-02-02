В Вологодской области за год ввели в оборот 10 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель

В Вологодской области за год ввели в оборот 10 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземельСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В прошедшем году впервые в регионе в оборот были введены 10,2 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель.
«Ввод сельхозземель имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности вологжан, земли должны работать», — прокомментировали сообщение в Администрации Вологодской области.
Муниципалитеты — лидеры по вводу сельхозземель: Междуреченский, Харовский, Кирилловский, Бабаевский, Кичменгско-Городецкий.
В план изъятия у недобросовестных собственников включили 10,1 тыс. га сельхозземель. Эти участки используются с нарушением действующего законодательства. Их планируется передать заинтересованным товаропроизводителям.
В 2025 году план ввода новых сельхозземель составляет — 11 тысяч гектаров.
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