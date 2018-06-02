Строительство новой малой ГЭС началось в Карачаево-Черкесии

ПАО «РусГидро» начало строительство малой ГЭС мощностью 8 МВт в Карачаево-Черкесии на плотине головного сооружения Большого Ставропольского канала.

Кроме того, в Карачаево-Черкессии, уже готова к запуску в эксплуатацию малая гидроэлектростанция на реке Большой Зеленчук, планируется строительство двух малых Красногорских ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт.

Сегодня в Карачаево-Черкесии эксплуатируются две малые ГЭС — Новокарачаевская мощностью 1,2 МВт и Эшкаконская мощностью 0,6 МВт. Эти электростанции не входят в состав «Русгидро».