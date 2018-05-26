Новая детская больница в столице Карачаево-Черкесии сдана в эксплуатацию

23 мая первых пациентов приняла новая детская больница в Черкесске.

В комплексе имеется современная хирургия, травматология и диагностика на современном МРТ и рентген-оборудовании.

В больнице развмещены шесть операционных, оснащенных по последнему слову техники, что позволило начать операции, которые ранее не производились в Карачаево-Черкессии.

Детская городская больница города Черкесска, республиканский перинатальный центр, детская реанимация и новая многопрофильная больница, где будут функционировать основные отделения по лечению больных детей, в том числе психо-неврологического профиля, объединены в один комплекс. Это позволило добиться снижения детской смертности примерно на половину.

Осенью этого года планируется открыть онкологический диспансер, а на следующий год запланировано открытие новой поликлиники на 500 посещений в день.

При строительстве и планировании структуры работы больницы учитывалась практика лучших детских больниц страны, где врачи проходили и стажировку.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/SknJXl5nfU8