В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр

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28 февраля в Новосибирске прошло официальное открытие нового медицинского многопрофильного центра кузбасской сети MEDICA («Медика») с новым оборудованием, специалистами высокого уровня, стационаром на 100 мест и роботизированной хирургией.

Инвестиции в запуск центра составили около 3,5 миллиардов рублей, большая часть из которых была направлена на покупку современного медицинского оборудования.

Открытие MEDICA действительно можно считать важным событием для отрасли. Площадь центра — 10 тыс. квадратных метров. Планируемая мощность ─ 380 тыс. посещений и более 5 тыс. оперативных вмешательств ежегодно.

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