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Ярославский радиозавод концерна «РТИ» представил мобильный АПКИЦТ для отечественных космодромов

  •  © www.yarz.ru

Ярославский радиозавод концерна «РТИ» (АФК система) принял участие в презентации промышленного потенциала Ярославской области руководству ПАО «Россети».

Во время встречи первый заместитель генерального директора — технический директор ПАО «Ярославский радиозавод» Владимир Филимонов продемонстрировал гостям современный мобильный Аппаратно-программный комплекс измерения цифровых трактов (АПКИЦТ), созданный для отечественных космодромов.

Комплекс используется для проведения измерительных, профилактических и инсталляционных работ и мог бы быть полезен компании «Россети» в обслуживании линий связи.

  •  © yarz.ru
  •  © yarz.ru
  •  © yarz.ru

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http://www.yarz.ru/newsr_2018-05-1.html

АФК Система, Ярославский радиозавод, АПКИЦТ, ФГУП ЦЭНКИ
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