Ярославский радиозавод концерна «РТИ» представил мобильный АПКИЦТ для отечественных космодромов

Ярославский радиозавод концерна «РТИ» (АФК система) принял участие в презентации промышленного потенциала Ярославской области руководству ПАО «Россети».

Во время встречи первый заместитель генерального директора — технический директор ПАО «Ярославский радиозавод» Владимир Филимонов продемонстрировал гостям современный мобильный Аппаратно-программный комплекс измерения цифровых трактов (АПКИЦТ), созданный для отечественных космодромов.

Комплекс используется для проведения измерительных, профилактических и инсталляционных работ и мог бы быть полезен компании «Россети» в обслуживании линий связи.