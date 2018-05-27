ООО «Автомеханический завод» начал производство первой в РФ мобильной скотобойни

Начало юбилейного года ООО «Автомеханический завод» отметил выпуском уникального изделия — мобильная скотобойня. Проект выполнен на базе полуприцепа Политранс и предназначен для бесстрессового забоя скота.

Мобильный комплекс предназначен для работы непосредственно на территории ферм. В отличие от стационарной бойни, мобильная бойня приезжает на место забоя, что называется «на место заказчика». ООО «Автомеханический завод» — первое предприятие в Российской Федерации, которое изготовило подобное изделие. При работе 4 человек производительность работы такого мобильного цеха достигает 5 «голов» в час, с соблюдением всех санитарных норм.

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Мобильный комплекс разделен на 3 основные части: «черная зона» «чистая зона», и вспомогательные помещения.

Внутри «черной зоны» проводится предварительная подготовка туши: оглушение животного, слив крови, забеловка.

«Чистая зона» разделена на несколько дополнительных зон, и предназначена непосредственно для вскрытия туши, разделки, мойки и удаления внутренностей.

Вспомогательное помещение включает в себя кабинет ветеринара, бытовку для складирования и обработки инструментов и инвентаря, а также, раздевалку для рабочих.

Новый, полностью укомплектованный, убойный комплекс «на колесах» позволит осуществлять убой посредством небольшого количества персонала, при этом достигая высокой производительности. Все это при полном отсутствии затрат на транспортировку до стационарной бойни и удобству в эксплуатации комплекса. Из всего вышесказанного можно сделать вывод: изделие будет отличным помощником для бизнеса в стабильно развивающейся отрасли мясного животноводства в нашей стране.