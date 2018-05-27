Российские беспилотные системы на выставке в Кубинке

25 мая 2018 года на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке Московской области состоялись III Военно-научная конференция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации» и III Научно-практическая конференция «Перспективы развития и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами». Помимо деловой программы, которая состояла из двух открытых и двух закрытых секций по темам разработки беспилотных и роботизированных комплексов и их применения, параллельно была развернута небольшая выставка. На открытой площадке и в фойе выставочного зала были показаны имеющиеся в войсках системы беспилотных летательных аппаратов, а также перспективные образцы, предлагаемые российскими компаниями промышленности для использования в военной области. Кроме того, были представлены некоторые подсистемы для БЛА.

«Орлан-10» — самый массово закупаемый российским военным ведомством комплекс беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным можно предположить, что на настоящий момент серийно изготовлено уже более 1500 единиц БЛА данной модели. Производимый компанией ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ, Санкт-Петербург) БЛА взлетной массой до 18 кг и массой полезной нагрузки до 4 кг в оснащении различными элементами аппаратуры полезной нагрузки может применяться для решения широкого спектра задач, включая не только видовую разведку, но радиотехническую разведку, подавление каналов связи и.т.д.



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© ic.pics.livejournal.com Комплекс БЛА «Гранат-1». Аппарат наследует общие черты с БЛА «Стрекоза» (ZALA 421-08) компании ZALA, как напоминание об имевшем место некоторое время назад сотрудничестве. В настоящее время «Гранат-1» серийно производится компанией ООО «Ижевские беспилотные системы» (ранее именовалась «Ижмаш — Беспилотные системы», переименовано по требованию Концерна «Калашников»).



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© ic.pics.livejournal.com Комплекс с «БЛА Тахион» предназначен для ведения оптикоэлектронной разведки, выдачи целеуказания средствам поражения, ретрансляции данных в системе тактического и оперативного звена. Ранее БЛА в составе мобильного комплекса неоднократно демонстрировался на различных мероприятиях в экспозиции концерна «ВЕГА». Сейчас также серийно производится компанией «Ижевские беспилотные системы».

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© ic.pics.livejournal.com БЛА «Элерон-3СВ» предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. Система разработана компанией ЗАО «Эникс» из Казани. Это одна из первых систем БЛА, прошедших госиспытания по линии Министерства обороны России и с тех пор регулярно поставляемая в войска.

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© ic.pics.livejournal.com Комплекс с БЛА «Застава» представляет собой израильский комплекс Bird Eye 400, разработанный израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI) и собираемый в России по лицензии на мощностях АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) в Екатеринбурге. По имеющимся данным, несмотря на западные санкции против России, Израиль выполняет условия ранее заключенных соглашений по БЛА. Более того, сотрудничеству, судя по всему, не помешал и факт широкого применения БЛА израильской разработки российскими военными в Сирии. Демонстрировавшие БЛА на выставке офицеры пояснили, что техническое обслуживание и ремонт техники и в настоящее время продолжают выполняться с использованием поставляемых из Израиля узлов и деталей. При этом, отдельные высокотехнологичные компоненты, например, оптико-электронные системы наблюдения направляются на ремонт непосредственно в Израиль.

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© ic.pics.livejournal.com Беспилотный комплекс «Гранат-4» на базе БЛА «Рубеж-20» взлетной массой до 30 кг разработки компании АО «Аэрокон» (Жуковский). Комплекс серийно производится компанией «Ижевские беспилотные системы».

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© ic.pics.livejournal.com БЛА «ГЕОСКАН 101» одноименной группы компаний «Геоскан» из Санкт-Петербурга как и другие аппараты линейки беспилотников данного разработчика, пока более известен на гражданском рынке. Вместе с тем, имеющийся бэкграунд разработчиков, среди которых в том числе выходцы из компаний, работавших по заданиями Министерства обороны России (например, «Транзас») дает неплохие шансы на вход компании в военную сферу.

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© ic.pics.livejournal.com Перспективный БЛА самолетного типа К-0106, разработанный компанией ООО «НПЦ «Авиационные системы» (Москва). Данный коллектив ранее был хорошо известен под брендом М.А.К. («Модернизация авиационных комплексов»). «Авиационные комплексы» активно работают в области систем БЛА, и помимо разработок в малом классе также ведут проект БЛА вертолётного типа достаточно большой размерности.

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© ic.pics.livejournal.com Беспилотный квадрокоптер К-0107, также предлагаемый компанией «Авиационные системы». Интересной особенностью является то, что данный БЛА вертолетного типа и вышеупомянутый БЛА самолетного типа К-0106 входят в состав единого тактического комплекса разведки.

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© ic.pics.livejournal.com БЛА мультироторной схемы «Альбатрос» компании StilSoft из



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Компания ООО «ЮВС Авиа» (Москва) является еще одним из претендентов на поставки БЛА вертолетного типа серии «Гранад» российским военным. Стоит отметить, что сами предлагаемые беспилотники являются собираемыми в России и адаптируемыми под требования российских заказчиков аппаратами разработки германской компании Microdrones GmbH. Со времени начала сотрудничества российской компании с немецкими разработчиками упоминание о немецких корнях данных систем (возможно, в следствие проведенной локализации части компонентов) перестало упоминаться. Вместе с тем, то, как партнеры из Германии отнесутся к вопросу возможных поставок их беспилотников российскому военному ведомству — пока, видимо, вопрос открытый.БЛА вертолетного типа мультироторной схемы компании Copter Express (COEX, Москва), в том числе «Пеликан» и «Клевер», также пока известны главным образом на гражданском рынке. Судя по имеющемуся портфолио, одной из основных областей, в которых компания планирует специализироваться является доставка грузов. В частности, известен опыт по первой коммерческой доставке пиццы в России, реализованный совместно с компанией «Додо Пицца» в 2014 году, благодаря чему компания получила штраф, а разработчики неплохую рекламу.Водородные топливные элементы разработки компании BMPower (Сколково) предлагаются для использования как на беспилотных летательных аппаратах, так и на других роботизированных средствах, в том числе на подводных необитаемых аппаратах.