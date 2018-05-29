Российская беспилотная система для карьерных самосвалов

Российская компания VIST Robotics провела успешные испытания беспилотного карьерного самосвала Unit Rig MT3300 в Марокко. До этого беспилотную систему в карьерах на своих большегрузных самосвалах Komatsu 930E и Komatsu 830E применяла только японская компания Komatsu, для Чили и Австралии на руднике Rio Tinto.

Испытания проводились на специально подготовленном полигоне, расположенном около марокканского города Касабланка. Площадка была специально оборудована для обкатки инновационных технологий, разрабатываемых компанией VIST Robotics.

Карьерный самосвал Unit Rig MT3300 фирмы Terex Mining с полностью автоматизированным управлением самостоятельно проехал по заданному маршруту, а также совершил имитацию разгрузки. Тем самым сделан еще один шаг к созданию машины, призванной повысить безопасность работ, а также повысить эффективность производств.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/wwyQs2Gw56A

VIST Robotics занимается созданием и развитием проекта «Интеллектуальный Карьер» — первой в России и СНГ технологии добычи полезных ископаемых на открытых горных работах, не требующей присутствия людей. Также компания создает системы управления перевозками на промышленных объектах с использованием беспилотных автомобилей. VIST Robotics, 100% дочерняя компания «ВИСТ Групп», с фокусом на R&D в области искусственного интеллекта и автономной техники. Резидент IT-кластера «Сколково».

"Интеллектуальный карьер" - система управления технологическими процессами на открытых горных работах в полностью автономном режиме. Для этого используется беспилотный грузовой транспорт и технология высокоточной спутниковой навигации. Роботизированные грузовые автомобили создаются в сотрудничестве с ОАО «БелАЗ», ПАО «КАМАЗ» и другими производителями грузовых машин и техники для горных работ. Технология предполагает перевод всего оборудования (экскаваторов, самосвалов, погрузчиков, буровых станков и железнодорожного транспорта) в автономный режим или в режим дистанционного управления.