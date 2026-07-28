Сегодня, 28 июля, на предприятии ОСК Севмаш состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Завершен стапельный период строительства шестого корабля в серии модернизированного проекта.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Главнокомандующий ВМФ, Адмирал флота Александр Моисеев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов, губернаторы Архангельской и Ульяновской областей Александр Цыбульский и Алексей Русских, представители проектной организации — конструкторского бюро ОСК «Малихаит». Гости подчеркнули значимость события для укрепления обороноспособности страны.

Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев отметил, что вывод АПЛ «Ульяновск» — знаковое событие для Военно-Морского Флота. «В июне текущего года на стапелях прославленного Севмаша был заложен атомный подводный крейсер „Мурманск“, а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта „Ульяновск“. Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-Морского Флота. „Ульяновску“ предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. Дальнейшую службу корабль будет проходить в составе Краснознаменного Северного флота и продолжит славные традиции своих предшественников», — сказал Главком ВМФ.

Выступая на торжественной церемонии заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов поздравил коллектив завода с достигнутым результатом: «Завершен важный этап строительства. И я поздравляю коллектив предприятия с этим результатом. Эти корабли являются воплощением новейших российских разработок. Их отличают высокая эффективность и уникальные тактико-технические характеристики. Компетенции и опыт, наработанные предприятиями ОСК, позволяют удерживать высокий темп серийного строительства АПЛ четвертого поколения и пополнять наш флот кораблями, которые способны решать боевые задачи в условиях современных вызовов и угроз. Мы продолжим последовательную работу по обеспечению вооруженных сил мощным и современным флотом для укрепления обороноспособности нашей страны».

Старт выводу АПК «Ульяновск» из эллинга дал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. «Ульяновск» — шестой ракетоносец в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», спроектированных конструкторским бюро ОСК «Малахит» и построенных на Севмаше.

В составе Военно-Морского Флота сегодня несут службу головной крейсер проекта «Ясень» — «Северодвинск» и еще четыре АПК проекта «Ясень-М» — «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». Еще несколько кораблей этого проекта находятся на разных этапах строительства. Чуть больше месяца назад, 17 июня 2026 года, на стапеле Севмаша был заложен 9-й атомный подводный крейсер серии «Ясень-М» — «Мурманск».

Многоцелевые АПК являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями. Эти ракетоносцы, которые строятся большой серией, предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника и, согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе станут основными многоцелевыми атомными подлодками ВМФ России.