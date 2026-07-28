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d-tatarinov Судостроение и судоходство

На Севмаше состоялся вывод из эллинга атомного подводного крейсера «Ульяновск»

Сегодня, 28 июля, на предприятии ОСК Севмаш состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Завершен стапельный период строительства шестого корабля в серии модернизированного проекта.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Главнокомандующий ВМФ, Адмирал флота Александр Моисеев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов, губернаторы Архангельской и Ульяновской областей Александр Цыбульский и Алексей Русских, представители проектной организации — конструкторского бюро ОСК «Малихаит». Гости подчеркнули значимость события для укрепления обороноспособности страны.

Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев отметил, что вывод АПЛ «Ульяновск» — знаковое событие для Военно-Морского Флота. «В июне текущего года на стапелях прославленного Севмаша был заложен атомный подводный крейсер „Мурманск“, а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта „Ульяновск“. Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-Морского Флота. „Ульяновску“ предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. Дальнейшую службу корабль будет проходить в составе Краснознаменного Северного флота и продолжит славные традиции своих предшественников», — сказал Главком ВМФ.

Выступая на торжественной церемонии заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов поздравил коллектив завода с достигнутым результатом: «Завершен важный этап строительства. И я поздравляю коллектив предприятия с этим результатом. Эти корабли являются воплощением новейших российских разработок. Их отличают высокая эффективность и уникальные тактико-технические характеристики. Компетенции и опыт, наработанные предприятиями ОСК, позволяют удерживать высокий темп серийного строительства АПЛ четвертого поколения и пополнять наш флот кораблями, которые способны решать боевые задачи в условиях современных вызовов и угроз. Мы продолжим последовательную работу по обеспечению вооруженных сил мощным и современным флотом для укрепления обороноспособности нашей страны».

Старт выводу АПК «Ульяновск» из эллинга дал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. «Ульяновск» — шестой ракетоносец в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», спроектированных конструкторским бюро ОСК «Малахит» и построенных на Севмаше.

В составе Военно-Морского Флота сегодня несут службу головной крейсер проекта «Ясень» — «Северодвинск» и еще четыре АПК проекта «Ясень-М» — «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». Еще несколько кораблей этого проекта находятся на разных этапах строительства. Чуть больше месяца назад, 17 июня 2026 года, на стапеле Севмаша был заложен 9-й атомный подводный крейсер серии «Ясень-М» — «Мурманск».

Многоцелевые АПК являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями. Эти ракетоносцы, которые строятся большой серией, предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника и, согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе станут основными многоцелевыми атомными подлодками ВМФ России.

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Источник: www.korabel.ru

Комментарии 7

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  • Sniper_78 Sniper_7829.07.26 08:32:11

    Всё-таки появится в нашем ВМФ атомный «Ульяновск»)))

    #1319819
    • Kolyda Kolyda29.07.26 11:50:59
      Всё-таки появится в нашем ВМФ атомный «Ульяновск»)))


      Плохо то, что пять лет не закладывались новые многоцелевые АПЛ. Только в этом году начали строить очередную.

      #1319830
      • Sniper_78 Sniper_7829.07.26 14:43:08

        Ну были, наверное, причины.

        #1319838
        • Нет аватара DimaY29.07.26 15:43:20

          По косвенным данным, просто все мощности загружены. Приоритеты другие были.

          #1319839
  • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв29.07.26 13:28:38

    Продолжаем при сво строить никчемные вещи, и долго будем тратить на неё ресурсы.

    #1319833
    • Нет аватара Siver6329.07.26 17:08:32

      Страна, которая не кормит (не строит) свою армию будет кормить чужую. (автор не известен).
      Поэтому строительство АПЛ, как и других видов вооружений крайне важно.

      Называть АПЛ «никчемной вещью» может очень недалекий человек.

      Справедливости ради, запад маниакально показывает, что не боится ядерного оружия.
      Поэтому давно напрашивается, но ничего не слышно, о массовой разработке линейки дешевых БЭКов.

      #1319840
      • Нет аватара Алексей Растригин29.07.26 17:27:37
        Справедливости ради, запад маниакально показывает, что не боится ядерного оружия. Поэтому давно напрашивается, но ничего не слышно, о массовой разработке линейки дешевых БЭКов.


        Песков уже прямо объявил, что в наличии имеются конвенциональные средства, по эффективности не уступающие ЯО. И мне почему-то кажется, что это не БЭКИ    

        #1319842